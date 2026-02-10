Министр отстранил от должности мэра Резекне Барташевича: не получившего допуск к гостайне

Председатель думы считается отстраненным от исполнения должностных обязанностей со дня публикации распоряжения в Latvijas Vēstnesis.

2 февраля министр Чударс потребовал от Барташевича немедленно уйти в отставку. Однако, не получив допуска к государственной тайне, мэр Резекне продолжал исполнять обязанности председателя думы. Чударс потребовал объяснений.

После того как было обнародовано решение органов безопасности об отказе Барташевичу в предоставлении допуска, он не отвечал на звонки агентства LЕТА. На звонок Латвийского телевидения он также не ответил.

Затем Барташевич опубликовал заявление в социальных сетях, в котором указал, что «я никуда не ухожу и не отказываюсь от ответственности за данные обещания».

5 февраля в Резекненской думе прошло заседание. Почему он не сложил полномочия председателя думы, он не объяснил и депутатам.

Оппозиция думы Резекне заявила, что надеется, что министр не будет затягивать с отстранением мэра.

Барташевич имеет право оспорить решение об отстранении в суде.

Напомним, Барташевич ранее уже был отстранен от должности. Однако на выборах в самоуправления летом 2025 года одержал убедительную победу и вновь был избран мэром столицы.