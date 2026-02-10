Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министр отстранил от должности мэра Резекне Барташевича: не получившего допуск к гостайне

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 15:15

Новости Латвии 0 комментариев

Министр смарт-управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое единство») издал распоряжение об отстранении от должности мэра Резекне Александра Барташевича («Вместе для Латвии»/LPV). Служба государственной безопасности (СГБ) отказала в предоставлении допуска к гостайне председателю Резекненской думы Барташевичу, однако сам он не ушел в отставку. Это уже второе отстранение Барташевича от должности мэра, сообщает rus.lsm.lv.

Председатель думы считается отстраненным от исполнения должностных обязанностей со дня публикации распоряжения в Latvijas Vēstnesis.

2 февраля министр Чударс потребовал от Барташевича немедленно уйти в отставку. Однако, не получив допуска к государственной тайне, мэр Резекне продолжал исполнять обязанности председателя думы. Чударс потребовал объяснений.

После того как было обнародовано решение органов безопасности об отказе Барташевичу в предоставлении допуска, он не отвечал на звонки агентства LЕТА. На звонок Латвийского телевидения он также не ответил.

Затем Барташевич опубликовал заявление в социальных сетях, в котором указал, что «я никуда не ухожу и не отказываюсь от ответственности за данные обещания».

5 февраля в Резекненской думе прошло заседание. Почему он не сложил полномочия председателя думы, он не объяснил и депутатам.

Оппозиция думы Резекне заявила, что надеется, что министр не будет затягивать с отстранением мэра.

Барташевич имеет право оспорить решение об отстранении в суде.

Напомним, Барташевич ранее уже был отстранен от должности. Однако на выборах в самоуправления летом 2025 года одержал убедительную победу и вновь был избран мэром столицы.

