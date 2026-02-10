"В стране, где около трети жителей говорит на русском языке, такой запрет выглядит не как мера качества образования, а как политика символического давления. "Знай своё место". В очередной раз языковой вопрос из практической плоскости переводится в конфликтную. Где крайними будут директора и которых ещё легче будет травить национально озабоченным гражданам, - продолжает он.

Партия Шлесерса считает нормальным поддержать такой закон. "Прогрессивные" тоже считают что это очень прогрессивно.

Отмеччу пикантную подробность. Поправка, которую я привёл - голосовалась отдельно. Партия Шлесерса решила не говорить ни "за" ни "против". Просто не голосовали. И вашим, и нашим, так сказать. Но в целом закон в такой финальной редакции и с таким вот предложением поддержали".

Чекушин приводит соответствующие результаты голосования. Что ещё обращает внимание: всё-таки некоторые депутаты с очевидно латышскими фамилиями не решаются голосовать за такие поправки. А "прогрессивная" Antoņina Ņenaševa - всегда "за". Даром что когда-то сама была учительницей - преподавала в 22-й Рижской школе. "Прогрессивные", видимо, так прогресс и понимают.