Как же так, Айнар? Партия Шлесерса голосует за запрет русским учителям общаться на русском (1)

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 09:30

Важно 1 комментариев

Айнарс ШЛЕСЕРС (справа) и Кришьянис КАРИНЬШ: заодно!

«В прошлый четверг в Сейме было голосование за изменения в законе об образовании. Одна из поправок закона звучит так: "Руководитель образовательного учреждения обязан убедиться в соответствии педагога требованиям, установленным частью (51) статьи 48 настоящего закона, а также обеспечить, чтобы педагоги при исполнении служебных обязанностей (в том числе во взаимном общении и в общении с обучающимися) использовали государственный язык, если нормативные акты не предусматривают иное", - пишет на своей странице ФБ Константин Чекушин, экс-депутат Рижской думы. 

"В стране, где около трети жителей говорит на русском языке, такой запрет выглядит не как мера качества образования, а как политика символического давления. "Знай своё место". В очередной раз языковой вопрос из практической плоскости переводится в конфликтную. Где крайними будут директора и которых ещё легче будет травить национально озабоченным гражданам, - продолжает он. 

Партия Шлесерса считает нормальным поддержать такой закон. "Прогрессивные" тоже считают что это очень прогрессивно.

Отмеччу пикантную подробность. Поправка, которую я привёл - голосовалась отдельно. Партия Шлесерса решила не говорить ни "за" ни "против". Просто не голосовали. И вашим, и нашим, так сказать. Но в целом закон в такой финальной редакции и с таким вот предложением поддержали".

Чекушин приводит соответствующие результаты голосования. Что ещё обращает внимание: всё-таки некоторые депутаты с очевидно латышскими фамилиями не решаются голосовать за такие поправки. А "прогрессивная" Antoņina Ņenaševa - всегда "за". Даром что когда-то сама была учительницей - преподавала в 22-й Рижской школе. "Прогрессивные", видимо, так прогресс и понимают. 

 

