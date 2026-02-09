Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Могут совсем исчезнуть? Дефицит лекарств становится хронической проблемой

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 16:53

Важно 0 комментариев

Всё чаще звучат тревожные сигналы: крупные американские фармкомпании обсуждают возможное сокращение поставок в Европу или рост цен. Пока это лишь предположения, но, как отмечают в Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами, опыт последних лет показывает — проблема дефицита медикаментов гораздо глубже и серьёзнее, чем кажется.

Нехватка лекарств — не разовый сбой и не только последствие пандемий или кризисов. Это хроническая, системная проблема, к которой Латвия особенно уязвима. В стране до сих пор нет полноценных стратегических запасов и чёткого плана, как обеспечивать население медикаментами в обычных и чрезвычайных условиях. Поэтому регулярно исчезают вакцины от гриппа, антибиотики и даже детские жаропонижающие, а список препаратов, поставки которых прекращены, с каждым годом растёт.

В обычной жизни это выглядит как неудобство — нужно искать замену или ждать поставку. Но в кризисной ситуации дефицит легко превращается в угрозу здоровью и жизни. При отсутствии государственных резервов система фактически рассчитывает на бесперебойные поставки и личные запасы пациентов, что на практике не работает.

Формально идея создания резервов жизненно важных лекарств поддержана правительством, однако пока неясно, как именно они будут распределяться и кто за это отвечает. Парадокс в том, что планы существуют, но они закрыты даже для аптек, больниц и врачей, которым предстоит действовать по ним в реальности.

При этом компании по снабжению лекарствами — ключевое звено системы: ежедневно они доставляют препараты в сотни аптек и медучреждений по всей стране. Именно от их работы в кризис зависит, дойдут ли лекарства до пациентов.

Отдельная проблема — отсутствие механизма оборота запасов: лекарства стареют, их приходится списывать, что не стимулирует накопление. Между тем опыт других стран, например Эстонии, показывает, что обмен резервами снижает риски дефицита и потерь. В Латвии такие решения пока остаются на уровне инициатив бизнеса.

Дефицит связан и с ошибками планирования: производители работают на годы вперёд, а государственные заказы часто запаздывают или не отражают реального спроса. Малый размер рынка и ценовые ограничения делают страну менее привлекательной для поставщиков, а существующая система наценок не поощряет создание запасов.

О необходимости государственных резервов говорят уже более десяти лет — с 2014 года, затем во время пандемии и после начала войны в Украине. Однако реальные шаги были сделаны лишь недавно, что говорит о недооценке проблемы.

Сегодня в ЕС всё чаще подчёркивают: лекарственное снабжение — это вопрос безопасности и выживания. Доступ к медикаментам зависит от всей цепочки — от производителя до пациента. Если она даёт сбой, уязвимой становится вся страна. Поэтому ключевая задача — не поиск виноватых, а сотрудничество государства и отрасли для создания устойчивой системы, способной работать даже в кризис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море
Важно

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)
Важно

«Ядерка», химия или природная аномалия? Жители Плявниеков заметили необычное небесное явление (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать