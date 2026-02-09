Могут совсем исчезнуть? Дефицит лекарств становится хронической проблемой

Нехватка лекарств — не разовый сбой и не только последствие пандемий или кризисов. Это хроническая, системная проблема, к которой Латвия особенно уязвима. В стране до сих пор нет полноценных стратегических запасов и чёткого плана, как обеспечивать население медикаментами в обычных и чрезвычайных условиях. Поэтому регулярно исчезают вакцины от гриппа, антибиотики и даже детские жаропонижающие, а список препаратов, поставки которых прекращены, с каждым годом растёт.

В обычной жизни это выглядит как неудобство — нужно искать замену или ждать поставку. Но в кризисной ситуации дефицит легко превращается в угрозу здоровью и жизни. При отсутствии государственных резервов система фактически рассчитывает на бесперебойные поставки и личные запасы пациентов, что на практике не работает.

Формально идея создания резервов жизненно важных лекарств поддержана правительством, однако пока неясно, как именно они будут распределяться и кто за это отвечает. Парадокс в том, что планы существуют, но они закрыты даже для аптек, больниц и врачей, которым предстоит действовать по ним в реальности.

При этом компании по снабжению лекарствами — ключевое звено системы: ежедневно они доставляют препараты в сотни аптек и медучреждений по всей стране. Именно от их работы в кризис зависит, дойдут ли лекарства до пациентов.

Отдельная проблема — отсутствие механизма оборота запасов: лекарства стареют, их приходится списывать, что не стимулирует накопление. Между тем опыт других стран, например Эстонии, показывает, что обмен резервами снижает риски дефицита и потерь. В Латвии такие решения пока остаются на уровне инициатив бизнеса.

Дефицит связан и с ошибками планирования: производители работают на годы вперёд, а государственные заказы часто запаздывают или не отражают реального спроса. Малый размер рынка и ценовые ограничения делают страну менее привлекательной для поставщиков, а существующая система наценок не поощряет создание запасов.

О необходимости государственных резервов говорят уже более десяти лет — с 2014 года, затем во время пандемии и после начала войны в Украине. Однако реальные шаги были сделаны лишь недавно, что говорит о недооценке проблемы.

Сегодня в ЕС всё чаще подчёркивают: лекарственное снабжение — это вопрос безопасности и выживания. Доступ к медикаментам зависит от всей цепочки — от производителя до пациента. Если она даёт сбой, уязвимой становится вся страна. Поэтому ключевая задача — не поиск виноватых, а сотрудничество государства и отрасли для создания устойчивой системы, способной работать даже в кризис.