По закону, но не по Конституции: латвийский омбудсмен об увольнениях граждан РФ и Белоруссии

"Соображения национальной безопасности могут быть законным основанием для таких ограничений в демократическом и правовом государстве", - сказала Палкова.

В то же время она подчеркнула, что человек, который легально работает, платит налоги и выполняет свои трудовые обязанности, может рассчитывать на то, что государство не будет возлагать на него несоразмерное и внезапное бремя, изменяя регулирование без переходных механизмов.

По мнению Палковой, тот факт, что прекращение трудовых отношений происходит в соответствии с положениями статьи 115(5) Закона о труде и формально не предусматривает выплату выходного пособия, сам по себе не означает, что ситуация должна рассматриваться как полностью соответствующая правам человека.

"На мой взгляд, в данном случае проблема заключается не столько в действиях работодателя, сколько в выборе законодателем нормативного акта и последствиях его применения", - заявила омбудсмен.

Она также признает, что если человек теряет работу не в результате собственных действий, вины или профессиональных способностей, а в результате общего запрета, принятого государством, то возникает вопрос, не ограничивается ли непропорционально право человека на социальное обеспечение и не нарушаются ли его законные ожидания. Особенно это касается случаев, когда нормативный акт вступает в силу быстро, без достаточного переходного периода, своевременного информирования или компенсационных механизмов, считает Палкова.

Омбудсмен считает, что в демократическом и правовом государстве государство не может полностью дистанцироваться от социальных последствий своих решений в сфере безопасности. В таких ситуациях, по ее мнению, законодатель должен рассмотреть альтернативные решения, такие как соответствующий переходный период, выходное пособие или другие инструменты социальной защиты, чтобы обеспечить справедливый баланс между общественной безопасностью и основными правами личности.