Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

По закону, но не по Конституции: латвийский омбудсмен об увольнениях граждан РФ и Белоруссии

© LETA 9 февраля, 2026 12:08

Важно 0 комментариев

Государство имеет право и обязано устанавливать повышенные требования к безопасности сотрудников, работающих в критической инфраструктуре, в том числе ограничивать прием на работу граждан определенных стран, однако реализация таких решений должна соответствовать закрепленным в Конституции принципам законных ожиданий, соразмерности и социальной ответственности, заявила агентству ЛЕТА омбудсмен Карина Палкова.

"Соображения национальной безопасности могут быть законным основанием для таких ограничений в демократическом и правовом государстве", - сказала Палкова.

В то же время она подчеркнула, что человек, который легально работает, платит налоги и выполняет свои трудовые обязанности, может рассчитывать на то, что государство не будет возлагать на него несоразмерное и внезапное бремя, изменяя регулирование без переходных механизмов.

По мнению Палковой, тот факт, что прекращение трудовых отношений происходит в соответствии с положениями статьи 115(5) Закона о труде и формально не предусматривает выплату выходного пособия, сам по себе не означает, что ситуация должна рассматриваться как полностью соответствующая правам человека.

"На мой взгляд, в данном случае проблема заключается не столько в действиях работодателя, сколько в выборе законодателем нормативного акта и последствиях его применения", - заявила омбудсмен.

Она также признает, что если человек теряет работу не в результате собственных действий, вины или профессиональных способностей, а в результате общего запрета, принятого государством, то возникает вопрос, не ограничивается ли непропорционально право человека на социальное обеспечение и не нарушаются ли его законные ожидания. Особенно это касается случаев, когда нормативный акт вступает в силу быстро, без достаточного переходного периода, своевременного информирования или компенсационных механизмов, считает Палкова.

Омбудсмен считает, что в демократическом и правовом государстве государство не может полностью дистанцироваться от социальных последствий своих решений в сфере безопасности. В таких ситуациях, по ее мнению, законодатель должен рассмотреть альтернативные решения, такие как соответствующий переходный период, выходное пособие или другие инструменты социальной защиты, чтобы обеспечить справедливый баланс между общественной безопасностью и основными правами личности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Важно

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать