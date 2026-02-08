В целом подписи собирают против закрытия четырёх детсадов, есть и ещё одна инициатива - за сохранение муниципальных детских садов в Риге в целом. Чтобы инициативу передать на рассмотрение в думу, нужно 2000 подписей.

За сохранение детского сада "Маргриетиня" в Иманте собрано 2599 подписей, детского сада "Зилбите" в Кенгарагсе - 2468, а Рижского 104-го дошкольного образовательного учреждения в Иманте - 2350.

1146 рижан подписались за сохранение Рижского 232-го дошкольного образовательного учреждения в Вецмилгрависе, а за общую инициативу против закрытия детских садов в Риге - пока только 390.

Авторы инициатив заявляют, что в конкретных детских садах для детей обеспечивается безопасная и стабильная среда, предлагается качественное дошкольное образование.

Один из аргументов инициаторов сбора подписей - смена детского сада вызовет у детей стресс.

Автор общей инициативы также считает недооцененным альтернативный вариант финансирования - пересмотр или сокращение дотаций для частных детских садов от самоуправления, которые вводились, когда муниципальные дошкольные образовательные учреждения были переполнены.

Такой подход, по его мнению, нелогичен и создаёт в перспективе риск ослабления государственной и муниципальной образовательной инфраструктуры.

Как сообщается, запланированные изменения в сети детских садов столицы сильнее всего затронут Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс. Всего в Риге планируется закрыть десять детских садов.