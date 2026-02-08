Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии появятся парамедики; Службу неотложной медицинской помощи ждут большие перемены (1)

tv3.lv 8 февраля, 2026 11:37

Важно 1 комментариев

Scanpix/ Malte Ossowski/SVEN SIMON

К оказанию помощи планируется привлечь и другие оперативные службы, прежде всего - пожарных, сообщает портал TV3 Ziņas.

Из-за нехватки ресурсов и персонала латвийским оперативным службам в ближайшие годы придётся сотрудничать намного теснее. Особенно если речь идёт о территориях с редким населением и отдалённых краях.

По новой системе в случае угрозы жизни первыми придут на помощь сотрудники той службы, которая находится ближе всего к месту происшествия, если предполагается, что ждать "неотложку" придётся слишком долго.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле: "Такая система внедрена в абсолютном большинстве европейских стран, нам в Латвии в самом деле её не хватает, мы даже получили такие рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, это фактически обязательный элемент, если мы говорим о современном дизайне неотложной помощи".

Глава МВД Рихард Козловскис подтвердил, что в ближайшие годы отрасль ждут основательные перемены: "Эта единая система 112, если мы возьмём, к примеру, Люксембург, то там нет такой службы неотложной медпомощи отдельно, там есть 112, единая служба, это означает фактически, что человек в какой-то день может выехать на происшествие в качестве парамедика, а в другой - пожарного. Но это, конечно, не быстрое решение, поэтому, прежде чем делать такой шаг, нужно его очень тщательно оценить".

В Рижском университете им. Страдиня уже создаётся новая образовательная программа по специальности "парамедик". Возможно, всего через полтора года первые студенты начнут по ней обучаться.

Профсоюз медиков, впрочем, настроен скептически. Его глава Лига Бариня убеждена, что взваливать на пожарных дополнительные обязанности - это неправильно, это лишь свидетельствует о попытке как-то залатать дыры с доступностью неотложной помощи в Латвии: "Парамедик - это тот человек, который в случае травм и нападений срочно подключается и участвует в транспортировке людей. На самом деле помощник врача, который сейчас - главный в бригаде неотложной помощи, тоже может обследовать пациента, поставить диагноз, оценить ситуацию - может быть, можно пациента и не доставлять в больницу. Если будут парамедики, то, простите, мне жаль приёмные отделения, потому что тогда будет очень много транспортировки".

Противоречиво оценивается и идея о создании сети первого реагирования: специально подготовленные люди, живущие в разных местах и не работающие в оперативных службах, могли бы оказывать первую помощь пострадавшему до прибытия "неотложки". В Государственной пожарно-спасательной службе такую идею поддерживают.

Замначальника ГПСС Янис Гринбергс: "Благодаря своим знаниям они могут немедленно отреагировать, получив информацию. Это могут быть сотрудники спасательных служб, полицейские, волонтёры. Таким образом на место происшествия можно будет прибыть через 1-3 минуты, а не 5-8 минут, если какая-то из служб занята".

Бариня тем временем считает, что такая реформа возложит слишком большую ответственность на общество, и напоминает: неотложная медицинская помощь - это обязанность государства, волонтёрами её не заменишь: "Мне очень жаль, что регионы подвергаются дискриминации, назовём вещи своими именами, потому что и реформа больничной сети не гарантирует регионам каких-то выгод. Если надо оказывать первую помощь кому-то, что делать, если случится ошибка? Кто будет отвечать? Это тоже огромный вопрос".

Комментарии (1)
