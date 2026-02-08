Собрано 10 тысяч подписей за то, чтобы второй уровень пенсий сделать добровольным

Инициатива принадлежит не представленной в Сейме партии "Платформа 21" (прежнее название "Каждому и каждой"), основанной Алдисом Гобземсом (ныне - Ариго Торо).

В аннотации к инициативе говорится, что сейчас у всех, кто родился после 1971 года, обязательно удерживают 6% от доходов, которые поступают в частные пенсионные фонды. По мнению партии, эти фонды не обязаны ни сохранять, ни приумножать эти деньги, "в результате чего население в долгосрочной перспективе терпит убытки, а потенциальные пенсии могут оказаться меньше внесённой суммы".

Партия также считает, что в Латвии высоки налоги на рабочую силу, из-за чего латвийская экономика менее конкурентоспособна, такая ситуация способствует теневой экономике. "Платформа 21" предлагает позволить населению свободно выбирать - продолжать копить на 2-м пенсионном уровне, перенести накопленный капитал на 1-й уровень или забрать себе, а также предлагает сократить на 6% социальные взносы для тех, кто откажется от 2-го уровня, "таким образом увеличивая доходы, которые находятся в их распоряжении, и способствуя денежному обращению в латвийской экономике".

Кроме этого, на платформе Manabalss.lv идёт сбор подписей за похожую инициативу: предлагается изменить закон, включив в него возможность добровольно забрать накопления 2-го пенсионного уровня - полностью или частично. Эту инициативу подал Гиртс Бумберс, который считает, что это повысит финансовую безопасность населения и понизит риск денежных затруднений. За его предложение собрано около 6000 подписей.

Как сообщается, в Эстонии 2-й пенсионный уровень стал добровольным ещё в 2021 году, и свои накопления забрали свыше 270 тысяч человек.

На фото - Ариго Торо.