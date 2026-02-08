Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Собрано 10 тысяч подписей за то, чтобы второй уровень пенсий сделать добровольным

© LETA 8 февраля, 2026 07:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сбор подписей проводился на платформе общественных инициатив Manabalss.lv.

Инициатива принадлежит не представленной в Сейме партии "Платформа 21" (прежнее название "Каждому и каждой"), основанной Алдисом Гобземсом (ныне - Ариго Торо).

В аннотации к инициативе говорится, что сейчас у всех, кто родился после 1971 года, обязательно удерживают 6% от доходов, которые поступают в частные пенсионные фонды. По мнению партии, эти фонды не обязаны ни сохранять, ни приумножать эти деньги, "в результате чего население в долгосрочной перспективе терпит убытки, а потенциальные пенсии могут оказаться меньше внесённой суммы".

Партия также считает, что в Латвии высоки налоги на рабочую силу, из-за чего латвийская экономика менее конкурентоспособна, такая ситуация способствует теневой экономике. "Платформа 21" предлагает позволить населению свободно выбирать - продолжать копить на 2-м пенсионном уровне, перенести накопленный капитал на 1-й уровень или забрать себе, а также предлагает сократить на 6% социальные взносы для тех, кто откажется от 2-го уровня, "таким образом увеличивая доходы, которые находятся в их распоряжении, и способствуя денежному обращению в латвийской экономике".

Кроме этого, на платформе Manabalss.lv идёт сбор подписей за похожую инициативу: предлагается изменить закон, включив в него возможность добровольно забрать накопления 2-го пенсионного уровня - полностью или частично. Эту инициативу подал Гиртс Бумберс, который считает, что это повысит финансовую безопасность населения и понизит риск денежных затруднений. За его предложение собрано около 6000 подписей.

Как сообщается, в Эстонии 2-й пенсионный уровень стал добровольным ещё в 2021 году, и свои накопления забрали свыше 270 тысяч человек.

На фото - Ариго Торо.

Главные новости

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Важно 15:01

Важно 0 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Мир 13:29

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать