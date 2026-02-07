Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп удалил свой пост, где было видео с Бараком Обамой и его женой Мишель в виде обезьян

7 февраля, 2026 13:34

Мир

Президент США Дональд Трамп удалил свой пост, в котором было видео с бывшим президентом Бараком Обамой и его супругой, изображенными там в виде обезьян, и который вызвал негодование не только у политиков-демократов, но и некоторых республиканцев.

Этот пост Трамп разместил в своей сети Truth Social поздно вечером в четверг, когда в Европе была ночь.

До того как президент удалил видео, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт успела выступить в его защиту и назвать фальшивым возмущение, которое выражают пресса и политики по этому поводу.

«Прекратите это фальшивое негодование и сообщайте о чем-нибудь, что действительно важно для американской общественности», — гласило разосланное прессе заявление Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что в пост президента был включен фрагмент из «видеомема», в котором президент Трамп изображен как Король джунглей, а демократы — как персонажи из мультфильма «Король-лев».

Фрагмент с Бараком Обамой и его супругой, наложенный на песенку из мультфильма «Король-лев», находится в самом конце видео, перепощенного Трампом, и длится всего две секунды. Сам пост в целом повторяет неоднократно опровергнутые заявления Трампа и его сторонников о фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне, этот фрагмент, по всей видимости, был взят из видео, которое в прошлом октябре опубликовал в сети X пользователь Xerias.

В том видео в образе животных представали и другие видные политики из Демократической партии, включая бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и нынешнего мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, а предыдущий президент Джо Байден в нем жевал банан.

Пост Трампа назвали явно расистским не только его политические противники-демократы, но и по крайней мере один его высокопоставленный сторонник — чернокожий сенатор от Республиканской партии Тим Скотт.

«Я молюсь, чтобы это оказалось фейком, потому что это самая расистская штука из всех, что я видел от этого Белого дома […] Президент должен удалить его», — написал сенатор Скотт в соцсетях.

«Отвратительное поведение со стороны президента. Каждый республиканец должен это осудить. Немедленно», — заявил в сети X аппарат губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома.

Бывший заместитель советника Обама по национальной безопасности Бен Родс заявил: «Пусть Трампа и его сторонников-расистов преследует мысль, что в будущем американцы будут почитать Обам как людей, которых любили, а его будут изучать как пятно на репутации нашей страны».

Видеопост ста одним из целой серии постов, в которых Трамп воспроизвел опровергнутые, в том числе в судах, утверждения о том, что результаты президентских выборов в 2020 году, которые он проиграл, были сфальсифицированы.

Этот конкретный пост представляет собой видео, подписанное Patriot News Outlet.com, в котором утверждается, что выборы в штате Мичиган могли быть сфальсифицированы при помощи системы электронного подсчета голосов от фирмы Dominion Voting System. Эта компания доказала ложность этих обвинений в тяжбах с несколькими СМИ.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

