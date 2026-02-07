Трамп удалил свой пост, где было видео с Бараком Обамой и его женой Мишель в виде обезьян

Этот пост Трамп разместил в своей сети Truth Social поздно вечером в четверг, когда в Европе была ночь.

До того как президент удалил видео, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт успела выступить в его защиту и назвать фальшивым возмущение, которое выражают пресса и политики по этому поводу.

«Прекратите это фальшивое негодование и сообщайте о чем-нибудь, что действительно важно для американской общественности», — гласило разосланное прессе заявление Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что в пост президента был включен фрагмент из «видеомема», в котором президент Трамп изображен как Король джунглей, а демократы — как персонажи из мультфильма «Король-лев».

Фрагмент с Бараком Обамой и его супругой, наложенный на песенку из мультфильма «Король-лев», находится в самом конце видео, перепощенного Трампом, и длится всего две секунды. Сам пост в целом повторяет неоднократно опровергнутые заявления Трампа и его сторонников о фальсификациях на президентских выборах 2020 года.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне, этот фрагмент, по всей видимости, был взят из видео, которое в прошлом октябре опубликовал в сети X пользователь Xerias.

В том видео в образе животных представали и другие видные политики из Демократической партии, включая бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и нынешнего мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, а предыдущий президент Джо Байден в нем жевал банан.

Пост Трампа назвали явно расистским не только его политические противники-демократы, но и по крайней мере один его высокопоставленный сторонник — чернокожий сенатор от Республиканской партии Тим Скотт.

«Я молюсь, чтобы это оказалось фейком, потому что это самая расистская штука из всех, что я видел от этого Белого дома […] Президент должен удалить его», — написал сенатор Скотт в соцсетях.

«Отвратительное поведение со стороны президента. Каждый республиканец должен это осудить. Немедленно», — заявил в сети X аппарат губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома.

Бывший заместитель советника Обама по национальной безопасности Бен Родс заявил: «Пусть Трампа и его сторонников-расистов преследует мысль, что в будущем американцы будут почитать Обам как людей, которых любили, а его будут изучать как пятно на репутации нашей страны».

Видеопост ста одним из целой серии постов, в которых Трамп воспроизвел опровергнутые, в том числе в судах, утверждения о том, что результаты президентских выборов в 2020 году, которые он проиграл, были сфальсифицированы.

Этот конкретный пост представляет собой видео, подписанное Patriot News Outlet.com, в котором утверждается, что выборы в штате Мичиган могли быть сфальсифицированы при помощи системы электронного подсчета голосов от фирмы Dominion Voting System. Эта компания доказала ложность этих обвинений в тяжбах с несколькими СМИ.