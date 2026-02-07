Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Италии стартовала зимняя Олимпиада; делегация из Латвии — самая большая в истории

7 февраля, 2026 10:57

Спорт 0 комментариев

В пятницу в четырёх городах Италии открылись XXV зимние Олимпийские игры, на которых Латвию представляют 68 спортсменов. Это самая большая латвийская делегация в истории зимних Олимпиад.

Знаменосцем латвийской делегации на церемонии открытия в Милане стал хоккеист Каспарс Даугавиньш, а в Кортине-д'Ампеццо - горнолыжница Дженифера Германе.

В Милане и Кортине-д'Ампеццо состоялось зажжение олимпийского огня. Отдельные церемонии прошли также в городах Ливиньо и Предаццо.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.

В состав латвийской делегации вошли:

  • биатлон - Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня, Анния Кейта Сабуле, Андрей Расторгуев, Ренарс Биркенталс, Рихард Лозберс, Эдгар Мисе
  • лыжные гонки - Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Линда Капаркалея, Саманта Крампе, Раймо Вигантс, Лаурис Капаркалейс, Ник Саулитис
  • горнолыжный спорт - Дженифера Германе, Лиене Бондаре, Элвис Опманис
  • бобслей - Екаб Календа, Матис Микнис, Лаурис Кауфманис, Майрис Клява, Ренарс Грантиньш, Арнис Бебришс, Эдгар Унгурс, Давис Кауфманис, Эдгар Немме
  • скелетон - Эмиль Индриксонс, Марта Анджане
  • санный спорт - Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарйоде, Мартиньш Ботс, Роберт Плуме, Эдуард Шевиц-Микельшевицс, Лукас Крастс, Марта Робежниеце, Кития Богданова
  • хоккей - Элвис Мерзликин, Артур Шилов, Кристерс Гудлевскис, Увис Янис Балинскис, Альберт Шмитс, Оскар Цибульскис, Ральф Фрейберг, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Кристапс Роберт Зиле, Кристиан Рубинс, Ренарс Крастенбергс, Дан Лочмелис, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Букартс, Рудольф Балцерс, Земгус Гиргенсонс, Эдуард Тралмакс, Анри Равинскис, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Оскар Батня, Харальд Эгле, Сандис Вилманис
  • фигурное катание - Денис Васильев, Федор Кулиш
  • шорт-трек - Роберт Крузбергс, Рейнис Берзиньш

 

