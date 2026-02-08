Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«Это за гранью добра и зла»: актриса Резия Калниня в шоке от цен на электричество (2)

Редакция PRESS 8 февраля, 2026 06:26

Важно 2 комментариев

Не только январские счета за отопление увеличатся так, что для многих жителей Латвии это станет катастрофой: в январе выросли и биржевые цены на электричество. До такой степени, что впору менять свои привычки в пользовании электроэнергией.

"Может быть, пора начинать спать днём, а ночью стирать бельё и готовить еду?????? Или не есть вообще и бельё не стирать. Рекомендации????

Это уже за гранью добра и зла, да и стыда... У меня вопрос - кто определяет цены? И платит ли за деньги с налогов (от народа - плательщиков)? Кому принадлежит Elektrum..
У меня есть мобильное приложение.. Но!!! Кто приобретатель от всех этих "биржевых" колебаний? Хм..." - пишет в "Фейсбуке" актриса и режиссёр Резия Калниня, иллюстрирующая свой пост скриншотом из приложения.

Из иллюстрации видно, что цена за электричество в период с 17 до 18 часов составляет 59,58 центов за киловатт-час. Самые низкие цены - между 3 и 5 часами: лишь тогда они не достигают 20 центов за киловатт-час.

В следующем своём посте Резия Калниня называет биржевой тариф "официальным воровством".

Из комментариев:

- Latvenergo надо заработать 144 000 000€, которые надо внести в Государственную кассу: на сваи Бришкенса, на всякие полёты правительства, на премии.

- Мы дома уже давно так делаем. Установлен таймер, и всё делается ночью. Фиксированный [тариф] на данный момент выглядит хорошо, но летом можно будет сэкономить при динамичном и в действительности кое-когда и нынешней зимой можно по нулям всё постирать, приготовить и убрать. Значит, в данный момент - всё по ночам.

- Не зря сейчас так много "моржей" расплодилось на зимних купаниях... Заодно и одежду постирать можно.

- Практически небольшая полупроводниковая батарея примерно за 100 EUR, заряженная при более низкой цене с накоплением примерно 30 киловатт-часов энергии, позволила бы удовлетворить дневные потребности домашнего хозяйства.

- Да, тоже наблюдаю в данный момент такие цены... Скорее всего, надо переоценить и, возможно, перейти на договор по фиксированному тарифу.

- Я за АЭС. Всё бы решилось.

- Ресурсы принадлежат народу. Пока народу не надо, так и будет.

- Весь так называемый цивилизованный мир закачан в финансовую экономику, то бишь биржу, то бишь финансовые махинации. Там уже нет выхода, всё приспособлено к финансовым махинациям. Можно было бы попробовать ломать, но тогда надо идти в трамписты.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 14:23

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 13:15

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 12:13

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 12:08

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге (2)

Важно 11:58

Важно 2 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см (2)

Важно 11:44

Важно 2 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать