"Может быть, пора начинать спать днём, а ночью стирать бельё и готовить еду?????? Или не есть вообще и бельё не стирать. Рекомендации????

Это уже за гранью добра и зла, да и стыда... У меня вопрос - кто определяет цены? И платит ли за деньги с налогов (от народа - плательщиков)? Кому принадлежит Elektrum..

У меня есть мобильное приложение.. Но!!! Кто приобретатель от всех этих "биржевых" колебаний? Хм..." - пишет в "Фейсбуке" актриса и режиссёр Резия Калниня, иллюстрирующая свой пост скриншотом из приложения.

Из иллюстрации видно, что цена за электричество в период с 17 до 18 часов составляет 59,58 центов за киловатт-час. Самые низкие цены - между 3 и 5 часами: лишь тогда они не достигают 20 центов за киловатт-час.

В следующем своём посте Резия Калниня называет биржевой тариф "официальным воровством".

Из комментариев:

- Latvenergo надо заработать 144 000 000€, которые надо внести в Государственную кассу: на сваи Бришкенса, на всякие полёты правительства, на премии.

- Мы дома уже давно так делаем. Установлен таймер, и всё делается ночью. Фиксированный [тариф] на данный момент выглядит хорошо, но летом можно будет сэкономить при динамичном и в действительности кое-когда и нынешней зимой можно по нулям всё постирать, приготовить и убрать. Значит, в данный момент - всё по ночам.

- Не зря сейчас так много "моржей" расплодилось на зимних купаниях... Заодно и одежду постирать можно.

- Практически небольшая полупроводниковая батарея примерно за 100 EUR, заряженная при более низкой цене с накоплением примерно 30 киловатт-часов энергии, позволила бы удовлетворить дневные потребности домашнего хозяйства.

- Да, тоже наблюдаю в данный момент такие цены... Скорее всего, надо переоценить и, возможно, перейти на договор по фиксированному тарифу.

- Я за АЭС. Всё бы решилось.

- Ресурсы принадлежат народу. Пока народу не надо, так и будет.

- Весь так называемый цивилизованный мир закачан в финансовую экономику, то бишь биржу, то бишь финансовые махинации. Там уже нет выхода, всё приспособлено к финансовым махинациям. Можно было бы попробовать ломать, но тогда надо идти в трамписты.