Кирсис: русскоязычные рижане всё чаще устраивают детей в латышские садики (3)

tv3.lv 8 февраля, 2026 07:48

Важно 3 комментариев

LETA

В Риге в этом году реорганизация затронет многие учебные заведения, в особенности детские сады. Самоуправление сообщает, что с сентября будет закрыто десять детсадов, в основном в Вецмилгрависе, Ильгюциемсе и Кенгарагсе, ряд дошкольных образовательных учреждений будет объединён, о чём говорится в сюжете TV3 Ziņas. 

Несколько лет назад очередь в муниципальные садики в Риге была настолько велика, что ходила поговорка - место в садике дадут, когда ребёнок уже пошёл в 1-й класс. Но сейчас всё наоборот - свободно свыше 2000 мест, в некоторых детсадах занимаются всего несколько групп, помещения пустуют.

"Не будем скрывать: причина номер один - демография. Это проблема номер один не только для Риги, но и для всей Латвии. Вот некоторые цифры за последние семь лет по Риге. Если в 2018 году у нас было задекларировано 6500 новорождённых, то в прошлом - всего 3700. Значит, падение более чем на 40%”, - характеризует ситуацию вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

Впрочем, по мнению местной власти, доступность садиков из-за закрытия не ухудшится: в большинстве случаев детские сады находятся на расстоянии всего нескольких минут. Пешком или на колёсах - не уточняется.

"По возможности мы смотрели - почти в 90%  соседних, ближайших детских садах этот процесс будет обеспечиваться в дальнейшем. Если будет возможно, в зависимости от числа групп, то и воспитательница перейдёт в ту же группу. Но могут быть и такие ситуации, когда детей мало, им придётся пойти в другую группу", - такую перспективу обрисовал и.о. директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иварс Баламовскис.

Самоуправление обещает не оставить без работы педагогов и нянечек, а также не закрывать школы. За счёт закрытия садов, как предполагается, можно будет повысить зарплаты персоналу.

"Наша главная цель - чтобы мы все как рижане получали качественную услугу и чтобы она не была настолько дорогой, чтобы стать неподъёмной, мы делаем упор на это", - заявляет глава комитета по образованию Рижской думы Лайма Гейкина.

Ситуация с доступностью детских садов в разных микрорайонах столицы разная: в таких районах, как Тейка, Браса, центр, Гризинькалнс, Скансте и Торнякалнс, в сады до сих пор есть очереди, а в Вецмилгрависе, Ильгюциемсе и Кенгарагсе свободных мест много. Причём все больше пустеют садики, которые изначально были русскими.

"Мы объясняем это тем, что уже некоторое время назад родители, в чьей семье язык - русский, поняли, что впредь в школе придётся учиться на латышском. И чем скорее его ребёнок выучит государственный язык, тем лучше для него", - заявляет Кирсис.

