Увольнять некого: в крупных портах и аэропорту Рига граждане России и Белоруссии не работают

Поэтому, соответственно Закону о национальной безопасности на этих предприятиях не возникло необходимости расторгать трудовые отношения с гражданами этих стран.

Рижский свободный порт сообщил, что проверка на предмет занятости граждан РФ и РБ в управлении проводилась в июле прошлого года и таковых в управлении Рижского свободного порта не оказалось. О других объектах критически важной инфраструктуры, которые находятся на территории порта, информацию собирают органы госбезопасности.

Управление Вентспилсского свободного порта и управление Лиепайской СЭЗ тоже сообщили, что граждане России и Белоруссии на этих предприятиях не работают.

Рижский аэропорт, в свою очередь, заявил, что на основании действующих нормативов перед приёмом на работу в аэропорт всех потенциальных работников проводится стандартная или усиленная проверка их предыдущей деятельности.

Соответственно нормативам в Рижский аэропорт не берут на работу граждан России и Белоруссии на должности, связанные с доступом к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования критически важной инфраструктуры.

Уже сообщалось, что в Закон о национальной безопасности помимо прочего включена норма, предусматривающая такой запрет. Исключение возможно лишь по особому разрешению спецслужб. Данная норма вступила в силу 28 июня 2025 года.