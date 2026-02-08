Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

8 февраля, 2026

Журналист и блогер Божена Рынска, покинувшая Россию и перебравшаяся несколько лет назад в Латвию, сетует на морозную зиму и, похоже, разочарована своей "новой родиной", судя по её посту в "Фейсбуке".

"Ну, будни. Лет 15 в Латвии не было такой лютой зимы. Обычно морозит 10 дней. И зима всегда дает от себя отдохнуть. В этом году морозит весь февраль и весь январь. Позавчера ночью было минус 23. Дом на такое не рассчитан. И ночью случился потоп. Замерзла труба. Что то лопнуло. И весь первый этаж — ковры, кабинет, паркет хороший — оказался в воде. Паркет вздулся. Ковры мокрющие, надо вызывать людей увозить их на чистку, сами не высохнут. В доме воняет канализацией, а у меня сегодня преферанс-пати как раз. Слава богу, помогла помощница по хозяйству. Но все равно я не сделала укладку, не пошла на пение и в фитнес.

Сегодня -5, но через два дня опять морозы и так до конца февраля. Гребаная Балтика. Надо было в Париж ехать", - рассказывает она про постигший её катаклизм.
 

 

 

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

