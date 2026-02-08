Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

"Я ВЫШЛА ИЗ «СОГЛАСИЯ»

В связи с тем, что я получила сегодня очень много звонков с вопросом, почему меня не было на съезде SDP “SASKAŅA”, сообщаю: 27 января я написала заявление о выходе из партии.

Я сделала этот шаг после долгих размышлений и анализа политических шагов руководства партии последнего времени. Заранее отвечая на вопрос, что я буду делать дальше, отвечаю: я не собираюсь исчезать ни из политического, ни тем более из общественного поля; я продолжаю помогать людям и консультировать их по различным вопросам социальной защиты, в том числе - сейчас очень плотно занята помощью гражданам РФ по оформлению их актуальных документов по ВНЖ. Просто теперь я это делаю не в партийном офисе", - говорится в её посте.