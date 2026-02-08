Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Давно пора: запущен сбор подписей за создание ветеринарной неотложной помощи

8 февраля, 2026

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом создать в Латвии систему круглосуточной неотложной ветеринарной помощи, финансируемую за счёт государства.

В качестве представителя инициативы указана Диана Мосуре. Она объясняет, что из-за отсутствия такой системы ночью, в выходные и в праздники во многих регионах Латвии для владельцев животных своевременная помощь ветврача недоступна.

Часто до ближайшей клиники - несколько часов езды, в острых ситуациях это представляет собой угрозу для жизни и здоровья животных. "Сейчас неотложная ветеринарная служба полностью опирается на частную инициативу, без участия и поддержки от государства, из-за этого доступ к помощи неодинаков. Такой подход не соответствует интересам общества в сфере благополучия животных", - считает автор инициативы.

Мосуре предлагает внести соответствующие поправки в Закон о защите животных, а также в нормативные акты, регулирующие ветеринарную медицину.

Такая система, которая может быть создана в результате, могла бы включать в себя полностью или частично финансируемые государством услуги дежурств, региональные центры неотложной ветеринарной помощи, договоры с частными клиниками, компенсации за ночные дежурства или другие решения, обеспечивающие своевременную помощь "на разумном расстоянии" во всех регионах Латвии.

По мнению Мосуре, конкретную модель системы с учётом возможностей отрасли и региональных потребностей могли бы разработать ответственные госорганы в сотрудничестве с отраслевыми специалистами. Во сколько обойдётся такая система, она не подсчитала.

Кроме того, подательница инициативы сообщает о том, что Даугавпилсское самоуправление в официальном ответе её уведомило, что нормативное урегулирование не позволяет самоуправлениям организовывать или финансировать круглосуточную ветпомощь, поэтому проблема на муниципальном уровне не может быть решена.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

