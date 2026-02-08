"ЛАТВИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ МИГРАНТАМ ПЛАТИТЬ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ

МВД подготовило информационный доклад и законопроект, чтобы мигрантам карманные деньги (суточные) увеличить с 3€ до 5€ в день.

Учитывая, что проживание и питание для них уже обеспечено бесплатно (на деньги налогоплательщиков), то в месяц на таком пособии человек может накопить 155€.

С учётом того, что мигранты перемещаются ещё и с семьями, сумма за 5 человек в месяц может быть 775€ на руки, а в год это уже целых 9300€ на руки для семьи, которой всё обеспечивается на месте в Муцениеки.

В то же время наших людей, например, в Риге, руководимой прогрессивным Клейнбергсом, после взрыва на ул. Баускас перевозят в так называемый "притон" на ул. Прушу, где по полу бегают тараканы, подъезды загажены, а соседи - алкоголики и наркоманы.

Нынешняя власть предпочитает ставить мигрантов выше наших людей", - пишет в соцсети Рихард.

Большинство комментаторов разделяют его возмущение:

- У детей в детском доме карманные деньги - около 20 евро в месяц.

- Ага! И вот ещё что:

Детям беженцев - 97€ за каждого ребёнка, начиная с первого

Детям жителей Латвии за каждого ребёнка:

- 25€, если в семье один ребёнок

- 50€, если в семье два ребёнка

- 75€, если в семье три ребёнка

- 100€, если в семье четверо детей.

Насколько это справедливо?

- Карманные деньги вообще с какой целью платят? Увеличить комфорт и способствовать нелегальной миграции? Государство берёт взаймы деньги, чтобы выдавать карманные деньги?! Надо прекратить раздачу "карманных денег" в качестве зарплаты мигрантам. Сэкономленные деньги - направить на поддержку семей!

- Что это за безумие, МВД? У государства денег слишком много? Подсобники из третьих стран уже стали приоритетом в Латвии, который надо содержать и за которым ухаживать? Куда делась ложь об инженерах и врачах, которые жаждут обогатить латвийскую экономику, влиться в культуру и интегрироваться?

- Моему ребёнку даже трёх в день не платят. О еде родители должны заботиться. Эту тупую заразу "прогрессивных" надо отправить в ад.

- В конце 90-х, когда Европа ещё не спятила, вводили зелёные карты для спецов в ИТ. Коллеги, которые решили этим воспользоваться, должны были доказать свои знания немецкого, найти работу, жильё, доказать возможность себя содержать. Никаких пособий. А теперь бедная Латвия будет платить суточные подсобникам!

- Видимо, карманные деньги предназначены на сигареты и на пиво.

- Вот поэтому они сюда так ломятся, находятся белые дураки, которые за праздношатание и поддержание преступности деньги платят! Всё равно из них работать готов каждый десятый, ещё доплатим! Увы, нашей страной правят полные ИДИОТЫ!

- В принципе, ещё немножко, и будет выгоднее "записаться" в мигранты в своей стране, чем просто работать и платить налоги. Согласна, что можно поддерживать первые 3-4 месяца, допустим. А вот дальше уже надо браться за ум и самим мигрантам начинать шевелиться и действовать.

- Несправедливо по отношению к нам самим. Но всё логично. Согласно приоритетам правительства Эвики.

- Не "хотят", а уже сделали. В интересах глобальной банды Эпштейна.

- Они предлагают, да им сверху велели... Латвия насчёт себя не решает почти ничего...

- Не могут обеспечить лекарств в больницах гражданам, а бродягам будут карманные деньги!

- Билеты домой. Ценное вложение.

- Карманные деньги мигрантам, в то время как большинство рабочих в Латвии живёт впроголодь?

- Вот где настоящие изменники родины! У нас у самих денег нет.

- Нам эти мигранты нужны, как дыра во лбу... "Новое единство" и компанию хорошо вознаграждают за это предательство. У нас будет привилегия за всё это платить и испытать результаты на своей шкуре.

- Я предлагаю платить суточные и мне тоже! А почему бы и нет?