Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

«На сигареты и пиво?» Предложение увеличить карманные деньги мигрантам шокировало публику (2)

Редакция PRESS 8 февраля, 2026 10:30

Важно 2 комментариев

"Карманными деньгами" в данном случае названы суточные, которые полагаются мигрантам. Сейчас эта сумма составляет 3 евро в день, но её предлагается увеличить до пяти. Ясно, что ни на три евро, ни на пять ничего толком не купишь, но для людей на гособеспечении это уже кое-что. Сильнее всего публику на платформе "Х" возмутило то, что у государства нет денег на многие другие нужды собственных граждан, но оно обеспечивает пособиями иностранцев.

"ЛАТВИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ МИГРАНТАМ ПЛАТИТЬ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ

МВД подготовило информационный доклад и законопроект, чтобы мигрантам карманные деньги (суточные) увеличить с 3€ до 5€ в день.

Учитывая, что проживание и питание для них уже обеспечено бесплатно (на деньги налогоплательщиков), то в месяц на таком пособии человек может накопить 155€.

С учётом того, что мигранты перемещаются ещё и с семьями, сумма за 5 человек в месяц может быть 775€ на руки, а в год это уже целых 9300€  на руки для семьи, которой всё обеспечивается на месте в Муцениеки.

В то же время наших людей, например, в Риге, руководимой прогрессивным Клейнбергсом, после взрыва на ул. Баускас перевозят в так называемый "притон" на ул. Прушу, где по полу бегают тараканы, подъезды загажены, а соседи - алкоголики и наркоманы.

Нынешняя власть предпочитает ставить мигрантов выше наших людей", - пишет в соцсети Рихард.

Большинство комментаторов разделяют его возмущение:

- У детей в детском доме карманные деньги - около 20 евро в месяц.

- Ага! И вот ещё что: 
Детям беженцев  - 97€ за каждого ребёнка, начиная с первого
Детям жителей Латвии за каждого ребёнка:
- 25€, если в семье один ребёнок
- 50€, если в семье два ребёнка
- 75€, если в семье три ребёнка
- 100€, если в семье четверо детей.
Насколько это справедливо?

- Карманные деньги вообще с какой целью платят? Увеличить комфорт и способствовать нелегальной миграции? Государство берёт взаймы деньги, чтобы выдавать карманные деньги?! Надо прекратить раздачу "карманных денег" в качестве зарплаты мигрантам. Сэкономленные деньги - направить на поддержку семей!

- Что это за безумие, МВД? У государства денег слишком много? Подсобники из третьих стран уже стали приоритетом в Латвии, который надо содержать и за которым ухаживать? Куда делась ложь об инженерах и врачах, которые жаждут обогатить латвийскую экономику, влиться в культуру и интегрироваться?

- Моему ребёнку даже трёх в день не платят. О еде родители должны заботиться. Эту тупую заразу "прогрессивных" надо отправить в ад.

- В конце 90-х, когда Европа ещё не спятила, вводили зелёные карты для спецов в ИТ. Коллеги, которые решили этим воспользоваться, должны были доказать свои знания немецкого, найти работу, жильё, доказать возможность себя содержать. Никаких пособий. А теперь бедная Латвия будет платить суточные подсобникам!

- Видимо, карманные деньги предназначены на сигареты и на пиво.

- Вот поэтому они сюда так ломятся, находятся белые дураки, которые за праздношатание и поддержание преступности деньги платят! Всё равно из них работать готов каждый десятый, ещё доплатим! Увы, нашей страной правят полные ИДИОТЫ!

- В принципе, ещё немножко, и будет выгоднее "записаться" в мигранты в своей стране, чем просто работать и платить налоги. Согласна, что можно поддерживать первые 3-4 месяца, допустим. А вот дальше уже надо браться за ум и самим мигрантам начинать шевелиться и действовать.

- Несправедливо по отношению к нам самим. Но всё логично. Согласно приоритетам правительства Эвики.

- Не "хотят", а уже сделали. В интересах глобальной банды Эпштейна.

- Они предлагают, да им сверху велели... Латвия насчёт себя не решает почти ничего...

- Не могут обеспечить лекарств в больницах гражданам, а бродягам будут карманные деньги!

- Билеты домой. Ценное вложение.

- Карманные деньги мигрантам, в то время как большинство рабочих в Латвии живёт впроголодь?

- Вот где настоящие изменники родины! У нас у самих денег нет.

- Нам эти мигранты нужны, как дыра во лбу... "Новое единство" и компанию хорошо вознаграждают за это предательство. У нас будет привилегия за всё это платить и испытать результаты на своей шкуре.

- Я предлагаю платить суточные и мне тоже! А почему бы и нет?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все
Важно

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (2)

Важно 15:01

Важно 2 комментариев

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Важно 14:23

Важно 2 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (2)

Мир 13:29

Мир 2 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Читать

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Важно 13:15

Важно 2 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

Важно 12:13

Важно 2 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

Важно 12:08

Важно 2 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 2 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать