Данные опроса свидетельствуют также о том, что большинство предпочитает транспорт, бывший в употреблении: приобрести новую автомашину намерены всего 12%. Купить электромобиль собираются 8% респондентов.

Чаще всего покупку личного средства передвижения планируют латвийцы в возрасте от 30 до 39 лет - в этой возрастной группе таковых 55%. Наименьший интерес проявляют те, кому от 60 до 74 лет: среди них две трети, то есть 66% опрошенных, в ближайшее время обзаводиться автомашиной не будут.

Предпочтения отличаются по регионам: рижане сравнительно чаще думают о покупке более экологичных транспортных средств - каждый пятый, то есть 20% участников опроса, хочет приобрести гибридный или электромобиль. В регионах подход более прагматичный - там предпочитают б/у бензиновые или дизельные автомашины, особенно в Курземе (32%) и Латгалии (29%), а также в Земгале и Видземе (по 27% и там, и там). В Риге такой вариант выбирают 19%.

В результате опроса делается вывод, что жители Латвии в целом принимают решения осторожно: желание сохранить мобильность уравновешивается тщательной оценкой личных финансов.

Руководитель Citadele Leasing Петерис Плаудис заявляет, что готовность почти половины населения приобрести автомашину свидетельствует о том, что авторынок в Латвии активен. При этом покупатели становятся более прагматичными, чаще выбирают подержанные автомобили и гибкие финансовые решения, чтобы уравновесить ежемесячные расходы и свои возможности.

Плаудис также сообщил, что в 2025 году в Латвии зарегистрировано 25 тысяч 97 новых легковых автомобилей - на 26% больше, чем годом ранее. Число новых автомашин, приобретённых частными лицами в лизинг, в прошлом году выросло на 38%.

Опрос проводило предприятие Citadele Leasing совместно с исследовательским агентством Norstat Latvija в декабре 2025 года, было опрошено онлайн свыше 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.