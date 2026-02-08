«Пятая колонна повсюду!» Опубликованная СГБ карта ужаснула публику в соцсети (ФОТО)

Эта карта не осталась без внимания среди жителей Латвии: замечено, что немало таких комментариев запощено из мест, где русскоязычные жители страны - в меньшинстве, а то и вовсе отсутствуют.

"В опубликованном годовом отчёте можно найти интересную карту с размещением на территории Латвии авторов зафиксированных СГБ в интернет-среде агрессивных и поддерживающих Россию комментариев в 2025 году. Рига и её агломерация - эпицентр вербальной агрессии", - пишет на платформе "Х" Мартиньш.

Что думает публика? А вот что:

- Похоже, что многие комментарии написаны из Видземе, это один из самых латышских краёв в Латвии. В "Фейсбуке" я неоднократно замечал, что нередко латыши с ватническим настроем - из латышских мест, например, Валмиеры, Цесиса, Гулбене и др. Интересно, почему так?!

- Невероятно, что в приграничье так мало.

- Жуткая карта.

- Муж мне сказал, но я не верила, про Варакляны. Там в местной инфогруппе один якобы выразился на полную катушку. Самое грустное, что он латыш.

- Радует Северная Курземе!

- Жуткий вид! 5-я колонна повсюду!

- Это нужно было бы соотнести с численностью населения в конкретном месте. Тогда стало бы видно, где происходит концентрация ваты. Нынешняя карта - специфическое отображение плотности населения Латвии, и всё.

- Цесисский район, как всегда, самый латышский.