«Хочу увидеть этих «экспертов» из думы»: в сети гуляет ролик с людьми на льду (ВИДЕО)

Редакция PRESS 8 февраля, 2026 09:38

Важно 0 комментариев

LETA

Запрет выходить на лёд Даугавы под угрозой штрафа до ста евро с человека не мог не повлечь за собой реакцию в соцсетях. В частности, на платформе "Х" активно делятся роликом, в котором видно, как люди ходят по льду водоёма. Судя по пояснениям к видео, дело происходит в Гданьске.

"Гданьск выдумал нечто революционное. Видимо, остановили течение реки. Гданьск, наверное, намного ближе к северу, чем мы. Потому что у нас другой климат, у нас по Даугаве опасно ходить. Хочу увидеть этих "экспертов" из Рижской думы", - пишет, например, Янис, поделившийся постом пользователя Nepareizais.

В комментариях поясняют, что в Гданьске дело происходит на старице Вислы, которая фактически представляет собой канал, где нет такого сильного течения, как на Даугаве, поэтому там такое возможно. Многие, впрочем, иронизируют:

- Другой климат.

- И они ходят под мостами, а-а-а!

- Нашим альтернативно одарённым из РД надо это показать. 

- Гданьск - не Рига... Там лёд другой...

- Эдвард Ратниекс, а что вам мешает, чтобы рижане так же вели себя в Риге на Даугаве?

- В Санкт-Петербурге тоже хорошо на реках и каналах.

А Дайга публикует в "Х" фото из Копенгагена с комментарием: "Тем временем каналы Копенгагена радуют и развлекают жителей. Не знаю, сколько у них градусов, может быть, -5 ночью. Мне, правда, кажется опасным сравнивать с Даугавой, но таковы они - копенгагенцы! Людям надо позволять самим брать на себя ответственность, каждому не нужен полицейский под боком".

 

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

