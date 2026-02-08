«Хочу увидеть этих «экспертов» из думы»: в сети гуляет ролик с людьми на льду (ВИДЕО)

"Гданьск выдумал нечто революционное. Видимо, остановили течение реки. Гданьск, наверное, намного ближе к северу, чем мы. Потому что у нас другой климат, у нас по Даугаве опасно ходить. Хочу увидеть этих "экспертов" из Рижской думы", - пишет, например, Янис, поделившийся постом пользователя Nepareizais.

В комментариях поясняют, что в Гданьске дело происходит на старице Вислы, которая фактически представляет собой канал, где нет такого сильного течения, как на Даугаве, поэтому там такое возможно. Многие, впрочем, иронизируют:

- Другой климат.

- И они ходят под мостами, а-а-а!

- Нашим альтернативно одарённым из РД надо это показать.

- Гданьск - не Рига... Там лёд другой...

- Эдвард Ратниекс, а что вам мешает, чтобы рижане так же вели себя в Риге на Даугаве?

- В Санкт-Петербурге тоже хорошо на реках и каналах.

А Дайга публикует в "Х" фото из Копенгагена с комментарием: "Тем временем каналы Копенгагена радуют и развлекают жителей. Не знаю, сколько у них градусов, может быть, -5 ночью. Мне, правда, кажется опасным сравнивать с Даугавой, но таковы они - копенгагенцы! Людям надо позволять самим брать на себя ответственность, каждому не нужен полицейский под боком".