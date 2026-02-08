"Добрый день, ViviVilciens! Почему на рейсе Рига - Лиелварде в 19.09 мне снова пришлось чувствовать себя как в Свердловске, потому что кондуктор говорил на государственном языке России? И нет, это не был украинец, а обычный русский безбилетник!"

Очевидно, сей факт весьма глубоко возмутил госпожу депутата, раз из её текста не очень ясно, "кто на ком стоял" и почему кондуктор назван безбилетником.

А что же ей пишут в комментариях?

- Если кондуктор спросил у человека документы и публично озвучил гражданство человека, это довольно большое нарушение [защиты] личных данных.

- ViviVilciens, пожалуйста, прекратите русификацию со стороны ваших кондукторов. Мы не хотим чувствовать себя как в российской губернии в поездке на поезде.

- Государство русифицировано. Борьба с ветряными мельницами. Пока в законе не будет, что каждый раз полагается штраф и протокол, надежды мало. Тогда и пьяницы и отбросы вытрут задницу и посмеются.

- Как говорится, п*здеть - не камушки ворочать. Что же ты не подойдёшь и не сделаешь замечание этому русскому, чтобы говорил по-латышски. Что не организуешь переводчиков, языковые курсы, посещай русские притоны и выступай за латышскость. Иди в школы и говори с молодым поколением...

- Надо бы один раз сходить к доктору и провериться.

- ViviVilciens, пожалуйста, не прислушивайтесь к этим закомплексованным людишкам. Меня как латыша совершенно не беспокоит, если кто-то разговаривает на русском, главное, чтобы этот кондуктор был в состоянии понять, что я по-латышски говорю, и ответить мне.

- А если по-английски говорил бы, то пофиг было бы, нет?

- Самое худшее - это когда латыши, в том числе молодые люди, говорят по-русски со своими коллегами. Недавно опубликован рассказ молодого железнодорожника о том, что он не смог остаться в Vivi из-за русской среды. Такую практику точно нужно искоренить, этого не должно было быть уже как минимум последние 20 лет!

- Почему не вмешалась и не сделала замечание, чтобы говорил по-латышски? Или только тут постить умеешь?

- Есть хоть одно видео, где эти борцы за язык подходят к человеку и, разъясняя свою позицию, требуют говорить по-латышски?

- Вы о защите личных данных что-нибудь слышали?

- Я что-то не понял - кондуктор безбилетником был?