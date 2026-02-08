И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

Возможно, эти простые советы помогут кому-то не попасть в расставленную преступниками ловушку.

"Друзья, будьте очень внимательны! При поиске VID EDS в Google самым первым результатом на данный момент часто бывает не официальная страница, а оплаченная мошенниками реклама (спонсированные результаты).

Как действует мошенничество?

1. Мошенники покупают рекламное место, чтобы быть наверху списка.

2. Они используют фальшивые адреса (например, https://www.google.com/search?q=walesglamping.com, thekoirestaurant.com или anamaker.com), а в названии пишут VID EDS.

3. Если нажать на ссылку, произойдёт перенаправление на страницу, внешне идентичную настоящей системе EDS, но единственная её цель - украсть данные доступа к вашему интернет-банку.

Как себя защитить?

• Всегда проверяй адрес! Официальный адрес VID EDS - только и исключительно: https://eds.vid.gov.lv/.

• Не кликай по "спонсорским" ссылкам, если ищешь госучреждение или банк. Лучше прокрути немного вниз, там будут подлинные результаты поиска.

• Добавь EDS в закладки (bookmarks). Тогда вообще не понадобится пользование поисковиком для доступа к системе.

• Обрати внимание на домен. Адреса госучреждений в Латвии, как правило, заканчиваются на .gov.lv.

Поделись этой новостью! Предупреди родителей, дедушек-бабушек и друзей, которые могут не заметить этой хитрой разницы. Не будем пожинать лёгкую прибыль для мошенников!" - призывают юристы.