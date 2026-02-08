Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Биржа намеревалась начислить пользователям символический бонус — две тысячи вон (около 1,37 доллара), однако в пятницу по ошибке отправила им по две тысячи биткойнов.

Представители бтржи Bithumb принесли извинения, подчеркнув, что сбой был оперативно обнаружен и почти все ошибочно отправленные токены удалось вернуть.

По словам компании, уже через 35 минут после произошедшего она ограничила операции по торговле и выводу средств для 695 пользователей, которых затронула ошибка.

Компания заявила, что ей удалось вернуть 99,7% из 620 тысяч отправленных по ошибке биткойнов.

«Мы хотим подчеркнуть, что этот инцидент не связан с внешним взломом или нарушением безопасности, и никаких проблем с безопасностью системы или управлением активами клиентов нет», — говорится в заявлении Bithumb, опубликованном в пятницу.

На экстренном совещании в субботу финансовый регулятор Южной Кореи сообщил, что приступает к проверке случившегося. В Службе финансового надзора (FSS) подчеркнули, что любые признаки незаконных операций станут основанием для начала официального расследования.

«[Мы] извлечем урок из этого инцидента и будем ставить „доверие и спокойствие“ клиентов выше внешнего роста», — заявил генеральный директор Bithumb Ли Чжэ-вон.

В качестве компенсации компания планирует выплатить 20 тысяч вон (13,66 доллара США) всем клиентам, которые использовали платформу в момент сбоя, а также, среди прочих мер, отменить комиссии.

Bithumb заявила, что планирует усовершенствовать системы проверки и использовать искусственный интеллект для выявления подозрительных транзакций.

В апреле 2024 года американская Citigroup по ошибке зачислила на счет одного из клиентов 81 триллион долларов вместо 280 долларов.

Как сообщает Financial Times, двое сотрудников не заметили ошибку до того, как транзакция была обработана, но банк отменил перевод в течение нескольких часов после того, как на ошибку обратил внимание еще один сотрудник.