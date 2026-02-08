Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Новые санкции против теневого флота и покупателей российской нефти вкупе с падением мировых цен позволили Западу в 2025 году немного придушить российскую экономику: нефтяные доходы, составляющие четверть российской казны, сократились почти на 20% и продолжили падать в январе 2026-го. Однако экономическое давление не заставило Кремль прекратить агрессию против Украины. Выходит, санкции не работают?

«Ничего подобного, — не соглашается Саймон Джонсон, нобелевский лауреат и профессор Массачусетского технологического института (MIT), ведущего американского университета. — Очень важно спорить с теми, кто так утверждает. Санкции работают, но только в том случае, если следить за их соблюдением».

«А для этого требуется тесная кооперация всех стран „Большой семерки“, особенно — США и Евросоюза», — сказал Джонсон.

С этим как раз проблемы.

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом год назад администрация его предшественника Джо Байдена постоянно ужесточала санкции против России в унисон с другими членами «Большой семерки». Однако Трамп поставил санкции на паузу под предлогом того, что иначе Владимир Путин рассердится и прекратит мирные переговоры.

В рамках своей политики «Америка прежде всего» Трамп отказался не только от экономического давления на Россию, но и от финансовой поддержки Украины. Все это легко на плечи Европы: Евросоюза, Норвегии и Великобритании.

«Только в 2025 году ЕС и Британия ввели санкции против почти 500 танкеров российского теневого флота. К сожалению, США далеко позади в этом вопросе. 422 судна из европейского черного списка так и не попали под американские санкции», — говорит Джонсон.

А без тотальной охоты за теневым флотом невозможно обеспечить действенность главной нефтяной санкции Запада против России — потолка цен на нефть, сказал архитектор этой меры Бен Харрис. Он работал в американском Минфине при Байдене, когда ее вводили.

Механизм потолка прост: Запад разрешает своим перевозчикам возить российскую нефть, но по цене ниже рыночной. До войны почти всю российскую нефть и нефтепродукты перевозили западные танкеры. Теперь все, что продается выше потолка, вывозит теневой флот. По разным оценкам — от 50% до 80% российского нефтяного экспорта.

Теневой флот поэтому — единственная лазейка для обхода главной западной санкции против главного источника валютных доходов России. Чтобы эта санкция работала, необходимы санкции против теневого флота.

«Принуждение — главное. Без принуждения самые хитрые санкции гроша ломаного не стоят. И, честно говоря, США плохо справляются с этой задачей», — сказал Бен Харрис, ныне работающий в американском аналитическом центре Brookings Institution.

«За все время второго срока Трампа количество танкеров, против которых мы ввели санкции, — ноль. Ни одного. А ведь нет ничего проще».

Более того, когда ЕС и Великобритания решили понизить потолок цен на российскую нефть вслед за падением мировых цен, США отказались присоединиться к ним.

Почему санкции Трампа оказались декоративными

Союзники Трампа хором просили его использовать всю мощь крупнейшей экономики мира, доллара и флота для давления на Путина. Республиканцы в Конгрессе даже написали закон о запредельных пошлинах в 500% для всех стран, покупающих российские энергоресурсы.

Ход закону не дали, но настойчивые толчки в спину к осени заставили Трампа сделать два небольших шага. Оба — в никуда.

Когда переговоры с Путиным зашли в тупик, Трамп сначала ввел пошлины против Индии, а потом — санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

Индия оказалась целью Трампа, поскольку наряду с Китаем стала и остается крупнейшим импортером российской нефти после развода России с Западом из-за Украины, что подтверждают данные Vortexa и других отраслевых аналитиков.

«Китай контролировать нереально, а Индию — очень сложно. Вот ввели мы в Америке тариф в 25% против Индии за то, что они покупают российскую нефть, и — ничего. Их импорт из России в реальности только вырос», — говорит Бен Харрис.

Все потому, что гнев Америки пугает только покупателей. Продавец — Россия, и она давно отрезана от западной финансовой системы. А вот индийские и китайские заводы и порты, когда перед ними ставят жесткий выбор — контрабандная нефть со скидкой или доступ к кредитам и расчетам в долларах, долго не думают.

Наказать продавца, не угрожая покупателю, очень сложно, отмечает спец по санкциям Бен Харрис.

«Именно угроза вторичных санкций от Минфина США напугала народ», — отмечает он.

Однако угроза эта так и не была реализована, и с каждым днем российская нефть утрачивает едва приобретенную токсичность.

«Вторичные санкции — реально работающий инструмент, однако они должны быть ощутимыми. А первый экзамен на вторичные санкции в Индии мы с треском провалили», — сказал Харрис.

Трамп в итоге отменил дополнительный тариф и написал у себя в соцсетях, что Индия обещала в ответ отказаться от закупок нефти в России. Который день индийские чиновники оставляют без ответа все вопросы о том, правда ли Индия взяла на себя такие обязательства.

«Если Индия перестанет покупать российскую нефть — замечательно, — говорит Харрис. — Но у меня на этот счет серьезные сомнения, учитывая историю администрации Трампа».

Его скептицизм разделяет бывший эксперт Госдепа США по Азии Эван Фейгенбаум.

Текста «сделки» Трампа с Индией никто не видел, а «дьявол в деталях», пишет он:

«Мне очень сложно поверить в то, что индийские власти прямым текстом откажутся от сотрудничества с Россией в нефтяной отрасли».

Кто, если не Трамп?

«Мое послание европейцам — все в ваших руках», — говорит американец Харрис.

«США ничего делать не будут. У Трампа был год, были возможности ввести элементарные санкции, но он решил этого не делать. Изменится ли что-нибудь теперь? Я лично настроен скептически».

По его мнению, законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма о вторичных тарифах в 500% против стран, которые покупают нефть в России, «не имеет никаких перспектив быть принятым в среднесрочной перспективе».

Остаются европейцы. Именно у европейских берегов ходит теневой флот с российской нефтью. Если ему перерезать балтийский маршрут, Кремль лишится от 5% до 14% налоговых поступлений от нефтяной торговли, подсчитали Киевская школа экономики (KSE) и Brookings Institution.

В прошлом году нефтяной экспорт из России сократился примерно до 160 млрд долларов со 190 млрд долларов в каждый из двух предыдущих лет, согласно данным экспертов KSE. А в текущем 2026-м он упадет еще больше и не дотянет до 110 млрд, полагают они, — но только если Запад будет жестко следить за соблюдением санкций. В противном случае Россия вывезет нефти более чем на 130 млрд долларов.

Европа далеко не исчерпала запас санкций. Помимо охоты за теневым флотом, ЕС обсуждает тотальный запрет на перевозку российской нефти и нефтепродуктов для западных танкеров вместо потолка цен, ниже которого им пока разрешено иметь с нею дело.

Пока что есть сомнения, что запрет попадет в 20-й пакет санкций, принять который планируется к четвертой годовщине вторжения 24 февраля. Он станет первым в этом году тестом готовности Трампа усилить санкционное давление на Путина — ЕС наверняка попытается убедить США присоединиться к тотальному запрету на морские перевозки российской нефти.

Чем больше нефти, тем хуже для России

Даже если США снова останутся в стороне, у Европы достаточно рычагов давления на Россию, а избыток нефти на мировом нефтяном рынке лишь усугубит проблемы Кремля, считает вице-президент KSE Наталия Шаповал.

«Их доходы уже падают, а если будет запрет на танкеры или другие дополнительные меры в течение года, то нефтяная экспортная выручка сократится еще больше, особенно с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке», — сказала она.

Рынок этот пресыщен нефтью.

В итоге цены на нее снижаются и постепенно приходят к уровню, на котором покупателям подпольного российского сырья — Индии и Китаю — проще отказаться от сопутствующих рисков и вместо «теневых» поставок купить чуть подороже, но у «белых» поставщиков, не замаранных западными санкциями.

В итоге России все сложнее находить покупателей, и нефть приходится складировать — на земле в хранилищах и в море на танкерах, отметил тревожную для Кремля тенденцию эксперт Bloomberg по энергетике Хавьер Блас.

«До сих пор контрабанда нефти была настолько прибыльной, что никакие санкции ЕС и США не могли остановить ее. Но вот впервые я наблюдаю, как эта конструкция дает трещину», — пишет он.

По его оценкам, около 100 млн баррелей непроданной иранской и российской нефти зависли в поиске покупателей. Из них 58 млн баррелей — в танкерах на море, согласно данным Kpler. Год назад было всего 6 млн. Для сравнения, Россия в прошлом году поставляла за рубеж морем около 3,5 млн баррелей в сутки, согласно данным S&P Global.

«Причина не только в санкциях и политическом давлении со стороны США и Европы. Конечно, они сыграли свою роль. Но ключевой фактор гораздо прозаичнее: покупателям подсанкционной нефти стали доступны альтернативные легальные баррели по разумным ценам. А соблюдать правила дешевле».