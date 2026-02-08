В Германии внезапно перестают работать тысячи банкоматов и системы интернет-банкинга. Жители страны в панике. Все признаки указывают на то, что российские войска, расположенные на границе с Литвой, готовы вторгнуться в страну НАТО. Канцлер созвал главных министров правительства и советников на экстренное заседание...

Так начинается описание «военных игр» в газете «Die Welt», в которой описывается возможный сценарий в случае вторжения России в Литву. Литва выбрана не случайно, поскольку именно там дислоцирована международная бригада НАТО под командованием Германии.

Прежде чем оценивать результаты этих военных игр, приведем небольшой комментарий чрезвычайного и полномочнного посла Латвийской республики в НАТО Мариса Риекстиньша»:

«Эти «учения» или, точнее, последующие публикации в достаточно уважаемых изданиях уже начинают утомлять.

Все (или многие) из них не отличаются изобретательностью. А именно — предполагается, что НАТО «слепа», не видит того, что происходит у наших границ, что, конечно, на самом деле не так. Штаб НАТО соответственно не реагирует, ничего не делает, хотя на самом деле уже сейчас военное руководство НАТО уполномочено принимать меры, чтобы сигнализировать противнику о готовности НАТО защищать свои государства-члены.

Страны НАТО по каким-то надуманным причинам затягивают с оказанием помощи: немцы растеряны, поляки не хотят, американцам все равно и т. д. То есть, уже в самом основании ставится под сомнение формула коллективной защиты НАТО. У меня нет оснований полагать, что это соответствует действительности.

Игнорируется тот факт, что страны Балтии имеют собственные оборонные возможности. Предполагается, что литовцы просто будут смотреть, как вторгшийся противник пересекает их границу, и ничего не будут делать? Это невероятно.

Я также не совсем понимаю мотивацию для тиражирования этих выдуманных сценариев. Если цель состоит в том, чтобы просветить читателей журнала о существующих угрозах со стороны агрессивной России и тем самым способствовать пониманию налогоплательщиками необходимости вкладывать больше денег в оборонную отрасль, то такие сценарии, в которых фигурируют Нарва, Резекне или Сувалки (большинство читателей западных СМИ, скорее всего, никогда не слышали этих географических названий), вряд ли убедят их в том, что угроза со стороны России является серьезной».

Кто прав?

Вернемся к военным учениям, которые прошли в начале декабря 2025 года в Гамбурге, в Университете Бундесвера имени Хельмута Шмита, сценарий которых, как отметил наш посол в НАТО, не отличался особой изобретательностью. Действительно, все как обычно: Россия под явно надуманным предлогом вторгается в одну из стран Балтии, а затем следует отрицаемое Риестиньшем промедление с оказанием помощи.

В результате за 72 часа Россия берет под свой контроль важнейшие административные центры Литвы, а затем, используя дроны и дистанционное минирование, блокирует 45-ю бригаду бундесвера в Литве, на базе Рудник, не позволяя ей развернуться в боевые позиции. В результате немецкая бригада остается заблокированной в месте своей дислокации.

К сожалению, поведение лидеров западных стран до сих пор не дает уверенности в том, что прав Риекстиньш, а не участники этих военных игр. В данной игре роль канцлера Германии играл бывший генеральный секретарь Христианско-демократической партии (партии нынешнего канцлера) Петерс Тауберс. Он имеет огромный политический опыт. Он, очевидно, знает, какова настроения в немецкой политической среде и как ее лидеры ведут себя в соответствующих ситуациях.

Тот факт, что в игре «канцлер» Тауберс, как обычно, колебался и начал «тянуть резину», еще не означает, что именно так поступит в кризисной ситуации реальный канцлер Фридрих Мерц. Как отмечает «Die Welt», «такие симуляции [..] помогают обдумать худшие сценарии, прежде чем они произойдут. В идеальном случае они показывают, какие планы работают, а какие процессы необходимо улучшить. Ведь только зная свои слабые места, можно их исправить».

Реакция на «игру»

Реакция политиков и других общественных деятелей в Германии, Литве и других странах НАТО на публикации «Die Welt» и «The Wall Street Journal» в целом схожа с реакцией Мариса Риекстиньша. А именно, в основном негативная. Представители Министерства обороны Германии подвергли сомнению предположение симуляции о «нерешительности». Подчеркивается, что размещение немецкой бригады в Литве направлено именно на то, чтобы такой сценарий был невозможен.

По мнению литовских экспертов по вопросам обороны, «предположение, что 15 000 российских солдат могут парализовать действия НАТО и захватить часть Литвы, в то время как союзники будут просто наблюдать за происходящим, просто смешно. Это не учитывает ни реальные разведывательные возможности, ни планы обороны НАТО, которые уже вступили в силу».

В то же время официальные лица признали, что такие публикации помогают удерживать внимание Запада на безопасности стран Балтии и мотивируют союзников выполнять обещания о постоянном присутствии войск.

Политики в этой дискуссии делятся на два лагеря — «реалисты/практики» (ныне занимающие должности), которые называют этот сценарий фантастикой, и «паникеры» (Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжесс, директор исследовательского центра «New Generation Warfare» Филипс Петерсен и другие), которые считают, что такой «шоковый сценарий» необходим, чтобы политики наконец перестали полагаться на то, что «война никогда не начнется».

Чтобы «война никогда не началась», нужно быть готовым к ней не только 27 октября 2026 года, но и в любой другой день. Как до, так и после этой даты".