Покушение на генерала: ФСБ заявила о задержании исполнителя

8 февраля, 2026 11:21

Гражданин РФ Любомир Корба, подозреваемый в покушении на генерала Владимира Алексеева, задержан в Дубае, заявила Федеральная служба безопасности России. Она назвала и возможных соучастников. Алексеев пришел в сознание.

В Дубае задержан гражданин России Любомир Корба, подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева. Об этом заявили в воскресенье, 8 февраля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По его данным, задержание произведено при содействии партнеров из ОАЭ. Мужчина 1960 года рождения передан российской стороне. По версии ФСБ, Корба являлся "непосредственным исполнителем преступления", передало агентство "Интерфакс".

По утверждению ФСБ, пособниками были также россияне: задержанный в Москве Виктор Васин 1959 года рождения и выехавшая в Украину Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Продолжается розыск организаторов, добавили в спецслужбе.

Покушение на Алексеева

Нападение на 64-летнего генерал-лейтенанта произошло 6 февраля на 24-м этаже жилого дома на Волоколамском шоссе, где он жил, сообщила представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Генерал получил ранения конечностей, живота и груди, вызвавшие большую кровопотерю, его доставили в реанимационное отделение одной из московских больниц. Ему была сделана операция.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, заявила Петренко. По данным The Insider, жильцы дома жаловались в чате, что в подъезде не работали камеры.

Генерал - под санкциями США и ЕС

Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева многие могли видеть в видеообращении к Евгению Пригожину во время бунта вагнеровцев летом 2023 года. Именно Алексеев призвал их "не поддаваться на провокации". По данным СМИ, он лично курировал новую ЧВК, которая должна заменить ЧВК "Вагнер".

С декабря 2016 года уроженец Украины Алексеев находится под санкциями США в связи с кибератаками, совершенными перед выборами американского президента. В 2019 году он также попал в санкционный список ЕС из-за отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

