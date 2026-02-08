Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

На этой неделе в Дагде глубина снега выросла от 40 до 47 см, но в воскресенье она уменьшилась на 1 см. Это самый глубокий снег в стране с марта 2023 года.

Второе место по глубине снега - 41 см - занимает Пиедруя в Краславском крае. Снежный покров на метеостанции в Даугавпилсе - 35 см, в Ливанском крае - 32 см, в Резекне - 30 см толщиной.

Наименьшая толщина снежного покрова в Даугавгриве и Мергсрагсе - всего 6 см. На наблюдательной станции в центре Риги - 16 см.

Средняя толщина снега на местности может существенно отличаться от измеренной на метеостанции, потому что станции обычно находятся на открытом месте, где ветром снег нередко сдувает или, наоборот, наносит сугробов.

В бассейне Даугавы в России и в Белоруссии средняя толщина снежного покрова - от 40 до 55 см, поэтому в весенний паводок возможно повышение уровня воды в реке.

В соответствии с прогнозами на данный момент с 12 февраля в Латвии возможна оттепель и таяние снега, но во второй половине месяца снежный покров может стать ещё толще.