Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Но премия хорошая: латвийский саночник взял деревянную медаль на Олимпиаде

© LETA 9 февраля, 2026 11:17

Важно 0 комментариев

Латвийский спортсмен Кристерс Апарйодс занял четвертое место в соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх в Кортина д'Ампеццо в воскресенье, а Гинтс Берзиньш - десятое.

Чемпионом стал немец Макс Лангенхан, а медали завоевали австриец Йонас Миллер и итальянец Доминик Фишналлер.

Лангенхан был лучшим во всех четырех заездах и в сумме опередил Миллера на 0,596 секунды, а Фишналлера на 0,934 секунды. Миллер был вторым во всех четырех заездах, а Фишналлер - третьим.

Апарйодс отстал от победителя на 1,421 секунды. В первом, втором и четвертом заездах Апарйодс финишировал четвертым, но в третьим, после неудачи на старте, показал седьмой результат, что повлияло на борьбу за медали.

Правила о денежных наградах за выдающиеся достижения в спорте предусматривают, что за четвертое место на Олимпийских играх спортсмену выплачивается около 30 700 евро.

Берзиньш отстал от чемпиона на 2,852 секунды по итогам четырех заездов. В первом заезде латвиец был десятым, в двух следующих - девятым, но 17-е место в последнем заезде отбросило его обратно на десятую позицию.

Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине Апарйодс был пятым, а Берзиньш - седьмым.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Важно

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Важно

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили (1)

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать