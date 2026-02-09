Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зима высасывает силы? Эти 4 привычки неожиданно помогают пережить холодный сезон

9 февраля, 2026

Азбука здоровья 0 комментариев

Темно утром, темно вечером, вставать не хочется, настроение скачет — знакомо почти каждому. Оказывается, дело может быть не только в погоде.

Зимой у многих снижается уровень серотонина — вещества, связанного с настроением и энергией. Одновременно повышается уровень гормона сна. Итог знакомый: усталость, сонливость и желание никуда не выходить.

Но есть несколько простых привычек, которые неожиданно помогают чувствовать себя бодрее.

Первая — маленькие ритуалы. Не грандиозные планы, а обычные повторяющиеся вещи. Например, еженедельная встреча с друзьями, поход за кофе или вечер любимого сериала. Даже такие мелочи помогают держать настроение стабильнее.

Вторая — выходить на улицу, даже если не хочется. Дневной свет влияет на внутренние биологические часы. Иногда достаточно всего 10 минут прогулки. Мороз, снег или ветер роли почти не играют.

Третья — занятия, которые затягивают с головой. Когда человек полностью погружается в процесс, мозг переключается. Это может быть готовка, пазлы, вязание, рисование или даже видеоигры. Время в такие моменты будто исчезает.

Четвёртая — короткие паузы тишины. Несколько медленных вдохов утром, минутный отдых после тренировки или спокойная чашка кофе без телефона. Иногда хватает всего десяти минут, чтобы снизить напряжение.

Интересно, что зимой многие инстинктивно замедляются. Кто-то больше готовит дома, кто-то чаще общается с близкими, кто-то ищет новые хобби. Иногда именно холодный сезон заставляет менять привычный ритм жизни.

 

