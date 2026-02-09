Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Цены на электричество и газ в столицах Европы: где там Рига?

Euronews 9 февраля, 2026 11:20

Новости Латвии 0 комментариев

Цены на электроэнергию и газ сильно различаются по Европе. С учётом ППС наибольшая нагрузка на домохозяйства ложится в странах Центральной и Восточной Европы. После вторжения России в Украину в начале 2022 года цены на энергию для населения в Европе резко выросли. Примерно через год они стабилизировались, но, по данным Индекса цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), по‑прежнему остаются выше докризисного уровня.

Затраты на энергию особенно критичны для малообеспеченных домохозяйств, которые тратят на них большую долю своего бюджета. В среднем, по данным Eurostat, электричество, газ и другие виды топлива составляют 4,6% от общих расходов домохозяйств в ЕС.

Согласно HEPI, который составляют Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, цены сильно различаются по всей Европе.

Так какие же столицы европейских стран сегодня платят за электричество и газ больше всего, а какие — меньше всего, по состоянию на начало 2026 года?

 
Начиная с 2 января 2026 года, розничные цены на электроэнергию для бытовых потребителей варьировались от 8,8 c€/kWh в Киеве до 38,5 c€/kWh в Берне, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,8 c€/kWh.

Берлин (38,4), Брюссель (36,5), Дублин (36,5), Лондон (36,4) и Прага (36,4) вошли в число самых дорогих городов по ценам на электроэнергию для домохозяйств.

Помимо Киева, самые низкие тарифы для домашних хозяйств предлагают Будапешт (9,6), Подгорица (11,1) и Белград (11,6).

В целом в столицах стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Праги, электричество обходится дешевле.

В столицах пяти крупнейших экономик Европы цены на электроэнергию регулярно превышают средний уровень по ЕС, и январь 2026 года не стал исключением.

Почему различаются цены на электроэнергию?

Ключевую роль в межстрановых различиях играют особенности национальных рынков. Представители HEPI указывают на различия в энергетических балансах — степень зависимости от природного газа или возобновляемых источников, — а также на особенности закупок, ценовые стратегии поставщиков и перекрёстное субсидирование.

Налоги и расходы на распределение энергии тоже имеют значение. Они могут существенно влиять на рейтинги и конечные цены, как это видно на примере столицы Германии.

Рейтинги меняются с учётом покупательной способности

Если пересчитать цены с поправкой на стандарты покупательной способности (PPS), рейтинги по электроэнергии заметно меняются. PPS — это условная денежная единица, которая устраняет различия общего уровня цен и обеспечивает более корректное сравнение.

В пересчёте на PPS цены на электричество варьируются от 10,9 в Осло до 49 в Бухаресте.

Среди наиболее заметных изменений — Берн, который с первой строчки рейтинга самых дорогих по ценам в евро опустился на 22‑е место в пересчёте на PPS. Люксембург опустился с 17‑го места в ценах в евро на 26‑е место в PPS, Бухарест поднялся с 11‑го места в евро на первое место в PPS, а Рига поднялась с 14‑го места в евро на пятое в PPS.

Эти сдвиги показывают, что во многих столицах Восточной Европы номинальные цены на электричество ниже, но из-за более низкой покупательной способности нагрузка на домашние хозяйства оказывается выше.

Напротив, города в Западной и Северной Европе могут выглядеть дорогими в номинальном выражении, но с учётом PPS становятся относительно более доступными.

Стокгольм — среди самых дорогих

В январе 2026 года розничные цены на природный газ для населения варьировались от 1,6 c€/kWh в Киеве до 35 c€/kWh в Стокгольме. В пределах ЕС цена в Стокгольме была более чем в 13 раз выше, чем в Будапеште, где газ стоил 2,6 c€/kWh.

Амстердам занимает второе место с 17,4 c€/kWh. Это означает, что газ в Стокгольме стоит вдвое дороже, чем у ближайшего «преследователя» в рейтинге.

В отчёте HEPI это связывают с особенностями газового рынка Швеции. В стране всего около 77 000 бытовых потребителей газа, около 50 000 из них подключены к изолированной газораспределительной сети в Стокгольме.

Берн (15,8), Лиссабон (13,8), Рим (13,6), Париж (12,8), Вена (12,7), Дублин (11,7) и Прага (10,7) относятся к числу более дорогих городов: там газ стоит дороже среднего уровня по ЕС в 10,6 c€/kWh.

По данным HEPI, на различия в ценах влияют такие факторы, как стратегии закупок и ценообразования, погодные и температурные условия, уровни заполнения хранилищ, степень интеграции рынков, перекрёстное субсидирование и структура тарифов.

Даже с учётом PPS шведская столица остаётся самым дорогим городом по ценам на газ для населения: значения варьируются от 3,6 в Будапеште до 28,5 в Стокгольме.

В ряде стран ценовые рейтинги в евро и PPS сильно расходятся. Среди наиболее показательных примеров — Берн, который с третьего места по ценам в евро опустился на шестое с поправкой на PPS; Люксембург, который с 13‑го места в евро опустился на 24‑е в PPS, и Берлин, опустившийся с 11‑го места в евро на 18‑е в PPS.

 София, наоборот, поднялась с 15‑го места в евро на пятое в PPS, Вильнюс — с 17‑го места в евро на 11‑е в PPS, а Бухарест — с 23‑го места в евро на 17‑е в PPS.

Корректировка на PPS показывает, что города с относительно низкими номинальными ценами на газ часто оказываются среди самых дорогих, если учитывать уровень доходов, тогда как западные и североевропейские столицы с высокими тарифами в абсолютном выражении нередко выглядят более доступными в относительных величинах.

Будапешт и Стокгольм — важные исключения из этого правила.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Важно

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили (1)

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать