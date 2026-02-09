Цены на электричество и газ в столицах Европы: где там Рига?

Затраты на энергию особенно критичны для малообеспеченных домохозяйств, которые тратят на них большую долю своего бюджета. В среднем, по данным Eurostat, электричество, газ и другие виды топлива составляют 4,6% от общих расходов домохозяйств в ЕС.

Согласно HEPI, который составляют Energie-Control Austria, MEKH и VaasaETT, цены сильно различаются по всей Европе.

Так какие же столицы европейских стран сегодня платят за электричество и газ больше всего, а какие — меньше всего, по состоянию на начало 2026 года?



Начиная с 2 января 2026 года, розничные цены на электроэнергию для бытовых потребителей варьировались от 8,8 c€/kWh в Киеве до 38,5 c€/kWh в Берне, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,8 c€/kWh.

Берлин (38,4), Брюссель (36,5), Дублин (36,5), Лондон (36,4) и Прага (36,4) вошли в число самых дорогих городов по ценам на электроэнергию для домохозяйств.

Помимо Киева, самые низкие тарифы для домашних хозяйств предлагают Будапешт (9,6), Подгорица (11,1) и Белград (11,6).

В целом в столицах стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Праги, электричество обходится дешевле.

В столицах пяти крупнейших экономик Европы цены на электроэнергию регулярно превышают средний уровень по ЕС, и январь 2026 года не стал исключением.

Почему различаются цены на электроэнергию?

Ключевую роль в межстрановых различиях играют особенности национальных рынков. Представители HEPI указывают на различия в энергетических балансах — степень зависимости от природного газа или возобновляемых источников, — а также на особенности закупок, ценовые стратегии поставщиков и перекрёстное субсидирование.

Налоги и расходы на распределение энергии тоже имеют значение. Они могут существенно влиять на рейтинги и конечные цены, как это видно на примере столицы Германии.

Рейтинги меняются с учётом покупательной способности

Если пересчитать цены с поправкой на стандарты покупательной способности (PPS), рейтинги по электроэнергии заметно меняются. PPS — это условная денежная единица, которая устраняет различия общего уровня цен и обеспечивает более корректное сравнение.

В пересчёте на PPS цены на электричество варьируются от 10,9 в Осло до 49 в Бухаресте.

Среди наиболее заметных изменений — Берн, который с первой строчки рейтинга самых дорогих по ценам в евро опустился на 22‑е место в пересчёте на PPS. Люксембург опустился с 17‑го места в ценах в евро на 26‑е место в PPS, Бухарест поднялся с 11‑го места в евро на первое место в PPS, а Рига поднялась с 14‑го места в евро на пятое в PPS.

Эти сдвиги показывают, что во многих столицах Восточной Европы номинальные цены на электричество ниже, но из-за более низкой покупательной способности нагрузка на домашние хозяйства оказывается выше.

Напротив, города в Западной и Северной Европе могут выглядеть дорогими в номинальном выражении, но с учётом PPS становятся относительно более доступными.

Стокгольм — среди самых дорогих

В январе 2026 года розничные цены на природный газ для населения варьировались от 1,6 c€/kWh в Киеве до 35 c€/kWh в Стокгольме. В пределах ЕС цена в Стокгольме была более чем в 13 раз выше, чем в Будапеште, где газ стоил 2,6 c€/kWh.

Амстердам занимает второе место с 17,4 c€/kWh. Это означает, что газ в Стокгольме стоит вдвое дороже, чем у ближайшего «преследователя» в рейтинге.

В отчёте HEPI это связывают с особенностями газового рынка Швеции. В стране всего около 77 000 бытовых потребителей газа, около 50 000 из них подключены к изолированной газораспределительной сети в Стокгольме.

Берн (15,8), Лиссабон (13,8), Рим (13,6), Париж (12,8), Вена (12,7), Дублин (11,7) и Прага (10,7) относятся к числу более дорогих городов: там газ стоит дороже среднего уровня по ЕС в 10,6 c€/kWh.

По данным HEPI, на различия в ценах влияют такие факторы, как стратегии закупок и ценообразования, погодные и температурные условия, уровни заполнения хранилищ, степень интеграции рынков, перекрёстное субсидирование и структура тарифов.

Даже с учётом PPS шведская столица остаётся самым дорогим городом по ценам на газ для населения: значения варьируются от 3,6 в Будапеште до 28,5 в Стокгольме.

В ряде стран ценовые рейтинги в евро и PPS сильно расходятся. Среди наиболее показательных примеров — Берн, который с третьего места по ценам в евро опустился на шестое с поправкой на PPS; Люксембург, который с 13‑го места в евро опустился на 24‑е в PPS, и Берлин, опустившийся с 11‑го места в евро на 18‑е в PPS.

София, наоборот, поднялась с 15‑го места в евро на пятое в PPS, Вильнюс — с 17‑го места в евро на 11‑е в PPS, а Бухарест — с 23‑го места в евро на 17‑е в PPS.

Корректировка на PPS показывает, что города с относительно низкими номинальными ценами на газ часто оказываются среди самых дорогих, если учитывать уровень доходов, тогда как западные и североевропейские столицы с высокими тарифами в абсолютном выражении нередко выглядят более доступными в относительных величинах.

Будапешт и Стокгольм — важные исключения из этого правила.