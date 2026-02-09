Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Архитектор: Юрмала утратила свою суть

9 февраля, 2026 10:23

Юрмала утратила свою прежнюю "суть", говорит архитектор Байба Верпе. Она дает резкую оценку: хотя Юрмала позиционирует себя как курортный город, это уже не соответствует действительности.

Это город, который, бесспорно, обладает богатыми природными ресурсами, но здесь нужно уметь отделять воспоминания от реальности.

Другая острая тема - архитектурное наследие. Большинство проектов, которые называют "реконструкцией", на самом деле являются новыми зданиями, говорит она.

"Здания, построенные из фибо-блоков, обшитых досками - это лишь приблизительные копии, потому что, например, изменены пропорции. Юрмала - это фактически вновь построенный город. Я считаю, что после такой реконструкции культурная и историческая ценность здания меняется - она уменьшается".

По мнению Верпе, вещи нужно называть их настоящими именами. Нынешняя практика, конечно же, станет и историческим свидетельством: "Того, как мы обращаемся с деревянными зданиями. В любом случае, фактического сноса исторической деревянной архитектуры столь же жестоко и массово, как в Юрмале, больше нигде в Латвии не происходит. В других местах спорят о каждом фрагменте и пытаются его сохранить. В Юрмале даже не пытаются, потому что знают, что выгоднее строить дома из блоков и продавать их. Это разрешено, разрешено уже давно", - критикует архитектор как заказчиков, так и архитекторов и самоуправление.

Другая проблема связана с советской архитектурой: "Хранители наследия за 30 лет так и не поняли, что этот исторический период закончился и что у него тоже есть свои ценности. Они до сих пор не осознали эту архитектуру".

Однако один памятник из недавней истории курорта в Юрмале все же есть - это летний навес над концертным залом "Дзинтари", спроектированный Модрисом Гельзисом.

Понимание архитектуры уже начало меняться, говорит Верпе, но война в Украине подавила этот импульс. По ее мнению, многие санатории и другие здания того времени должны быть включены в список объектов культурного наследия.

(Delfi.lv)

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

