К Земле приближается комета, которая будет видна невооруженным взглядом: когда?

MAPS мчится по крайне вытянутой орбите и стремительно падает к Солнцу. Уже в начале апреля она пройдет всего в каких-то 120 тысячах километров от его поверхности — по космическим меркам это опасно близко. Если комета переживет это огненное испытание, она может вспыхнуть на вечернем небе в первой половине апреля. Более того, астрономы не исключают почти невероятного сценария: в момент максимального сближения ее, возможно, удастся увидеть невооруженным глазом даже днем — если ядро не развалится раньше.

Ученым хорошо известно, что все самые яркие кометы семейства Крейца за последние две тысячи лет были осколками одной гигантской кометы диаметром свыше 100 километров, разрушившейся в далеком прошлом. Именно к этому семейству относилась Великая комета 1882 года, сиявшая в сто раз ярче полной Луны, и легендарная комета Икея—Секи 1965 года, которую люди наблюдали при дневном свете. В истории астрономии вообще немного объектов, сопоставимых по зрелищности с кометой Галлея, Хейла—Боппа в 1997 году или недавней NEOWISE в 2020-м — и каждая из них навсегда осталась в памяти очевидцев.

Рекордно раннее обнаружение MAPS на большом расстоянии от Солнца намекает, что перед нами может быть сравнительно крупный фрагмент древнего тела. В то же время современные наблюдения показывают: ее ядро, вероятно, уступает по размерам ядру кометы Икея—Секи, а значит, ослепительной яркости рекордов ждать не стоит. Однако устойчивый рост блеска в последние недели внушает осторожный оптимизм — это, похоже, не крошечный и быстро распадающийся обломок.

Окончательные прогнозы пока делать рано. Если комета выдержит прохождение перигелия — точки максимального сближения с Солнцем, — апрель может подарить настоящее небесное шоу. Даже в случае разрушения космическая обсерватория SOHO зафиксирует уникальные кадры этого драматичного процесса. После перигелия комета сместится на вечернее небо, и лучшие условия для наблюдений сложатся в южном полушарии. Некоторые астрономы даже допускают парадоксально удачный сценарий: разрушение вблизи Солнца может вызвать внезапную вспышку яркости. Пока же ученые и любители астрономии по всей планете с волнением следят за каждым новым сигналом от этой загадочной небесной гостьи.