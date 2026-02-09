Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К Земле приближается комета, которая будет видна невооруженным взглядом: когда?

9 февраля, 2026

Астрономы по всему миру затаили дыхание в ожидании начала апреля: недавно открытая комета C/2026 A1 (MAPS) может превратиться в по-настоящему драматичное украшение неба. Ее обнаружили 13 января четверо астрономов-любителей, работавших с удаленно управляемым телескопом в пустыне Атакама, и почти сразу стало ясно — речь идет об объекте особого масштаба. Комета принадлежит к грозному семейству Крейца, группе околосолнечных странниц, подаривших человечеству самые впечатляющие небесные зрелища за всю историю наблюдений.

MAPS мчится по крайне вытянутой орбите и стремительно падает к Солнцу. Уже в начале апреля она пройдет всего в каких-то 120 тысячах километров от его поверхности — по космическим меркам это опасно близко. Если комета переживет это огненное испытание, она может вспыхнуть на вечернем небе в первой половине апреля. Более того, астрономы не исключают почти невероятного сценария: в момент максимального сближения ее, возможно, удастся увидеть невооруженным глазом даже днем — если ядро не развалится раньше.

Ученым хорошо известно, что все самые яркие кометы семейства Крейца за последние две тысячи лет были осколками одной гигантской кометы диаметром свыше 100 километров, разрушившейся в далеком прошлом. Именно к этому семейству относилась Великая комета 1882 года, сиявшая в сто раз ярче полной Луны, и легендарная комета Икея—Секи 1965 года, которую люди наблюдали при дневном свете. В истории астрономии вообще немного объектов, сопоставимых по зрелищности с кометой Галлея, Хейла—Боппа в 1997 году или недавней NEOWISE в 2020-м — и каждая из них навсегда осталась в памяти очевидцев.

Рекордно раннее обнаружение MAPS на большом расстоянии от Солнца намекает, что перед нами может быть сравнительно крупный фрагмент древнего тела. В то же время современные наблюдения показывают: ее ядро, вероятно, уступает по размерам ядру кометы Икея—Секи, а значит, ослепительной яркости рекордов ждать не стоит. Однако устойчивый рост блеска в последние недели внушает осторожный оптимизм — это, похоже, не крошечный и быстро распадающийся обломок.

Окончательные прогнозы пока делать рано. Если комета выдержит прохождение перигелия — точки максимального сближения с Солнцем, — апрель может подарить настоящее небесное шоу. Даже в случае разрушения космическая обсерватория SOHO зафиксирует уникальные кадры этого драматичного процесса. После перигелия комета сместится на вечернее небо, и лучшие условия для наблюдений сложатся в южном полушарии. Некоторые астрономы даже допускают парадоксально удачный сценарий: разрушение вблизи Солнца может вызвать внезапную вспышку яркости. Пока же ученые и любители астрономии по всей планете с волнением следят за каждым новым сигналом от этой загадочной небесной гостьи.

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

