-Вместо small talk нынче рекомендуют с места в карьер переходить к горячим темам, на которых люди раскрываются быстрее, чем после третьего бокала.

В Times это подают как разговоры о феминизме и правах женщин. ИМХО, это слишком академично.

Заходить надо с козырей. Вот мой список hot-тем.

— Вакцинация.

Отсекает мудаков на подлете.

— Израиль vs Палестина. Бедненькие ли палестинцы?

Прекрасно отсекает лучезарных лефти-пиздодуев.

— Трамп или демократы. Правильный ответ — оба хуже.

— Россия vs Украина. Работает идеально в России, но с американцами сложнее, они не знают, где это все находится.

— Путин — упырь или настоящий мужик? Это и с иностранцами работает.

— Нужно ли узаконить гей-браки?

— Ананас на пицце. Да или нет?

— Можно ли есть в кровати?

— Нужно ли всегда быть правым. Самый честный вопрос. Потому что дальше всё равно выяснится.

Помните, что химия быстро проходит. А жить потом приходится с человеком, который уверен, что Холокост выдумали Ротшильды.

Друзья, а накидайте мне еще список hot темок для разведки боем.

...Друзья живенько откликнулись на просьбу и накидали свои варианты:

-Возможен ли секс до брака, если он уже третий.

-Даже если он правильно ответит на все сто вопросов, но я уже с первой секунды знаю, что точно не захочу с ним секса, или меня раздражает то, как он ест (смеется, одевается, говорит, да мало ли), точно ничего не получится. И жизнь доказывала, что первое впечатление самое верное.

-Кто в семье за что ответственен?

Может ли мужчина мыть посуду, загрузить/разгрузить стиралку?

Кто инициирует секс?

Может ли муж/жена ходить на встречи со своими друзьями?

Телефоны друг друга -что для вас?

-наиважнейшим признаком взрослости является отсутствие должествования . в идеале -- полное и всеобъемлющее. но как минимум -- к окружающим людям.

С этой точки зрения "лакмусовый" вопрос может быть таким:

- что ты будешь делать, если внезапно лишишься всего?

полюса ответов такие : (1) я начну все сначала и создам еще больше и лучше, (2) ну, мне же все должны (государство, родители, мой молодой человек, еще кто-то).

я бы на это прежде всего ориентировался.

а ананасы на пицце оставил бы в покое.

-Для меня, наверное, самым ценным будет, если человек будет готов отказаться от своей (любой) позиции при наличии контр-аргументов. И будет к этим аргументам открыт и любопытен.

Вот это настоящий кайфовый человек на одной со мной волне.

-Ваш список отсекает так эффективно, что никого не останется