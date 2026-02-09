Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Первый год реформы: подешевели 90% рецептурных лекарств

© LETA 9 февраля, 2026 10:11

Новости Латвии 0 комментариев

Спустя год после того, как Министерство здравоохранения провело реформу цен на лекарства, можно сделать вывод, что мрачные прогнозы отрасли о массовом закрытии аптек и дефиците лекарств не оправдались.

Средняя цена упаковки рецептурных лекарств снизилась в прошлом году на 17%, а вот в сегменте безрецептурных лекарств цены продолжают расти, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

Эксперты изучают, можно ли усилить контроль и за ценами на безрецептурные лекарства. В прошлом году государство изменило формулу формирования цен на рецептурные лекарства.

Во-первых, было установлено, что цена производителя лекарств не может быть в Латвии выше, чем предложение для соседних стран.

Во-вторых, были введены фиксированные наценки для оптовиков и для аптек. Кроме того, был введен сбор за услуги фармацевта, который частично покрывается государством, но 75 центов оплачивает клиент.

В предвыборной атмосфере политики договорились, что для лекарств стоимостью до десяти евро этот сбор полностью оплачивает государство. Изменения планируется ввести с 1 июля.

Год назад противники реформы - аптеки и оптовики - рисовали мрачную картину распада фармацевтической отрасли. Однако, как показывают последние данные Министерства здравоохранения, хаоса не произошло.

Из 3635 зарегистрированных в настоящее время рецептурных препаратов аптечная цена была снижена на 3285 препаратов (90%), повышена на 344 препарата, а для шести препаратов не изменилась.

Повышение цен, как и ожидалось, наблюдается в самой дешевой ценовой группе - до пяти евро, где цены выросли в среднем на 21% или на 0,50 евро.

Препараты в ценовой группе 5-10 евро подешевели на 0,92 евро.

Цены на препараты дороже 10 евро снизились примерно на одну пятую. Однако давление со стороны отрасли не ослабевает - теперь оптовые торговцы требуют повышения допустимых наценок на более дорогие лекарства.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Важно

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили (1)

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Важно

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать