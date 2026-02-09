Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

В ходе массированных ударов России выявился дефицит ракет Patriot у Украины: FT

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 10:53

Мир 0 комментариев

Польские ЗРК "Пэтриот" развернутые на учениях в варшавском аэропорту.

ПВО Украины в январе оказались перед острой проблемой — нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot во время массированных российских ударов. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, в разгар атак пусковые установки нередко оказывались полупустыми и не могли реагировать на баллистические ракеты, которые без помех поражали электростанции и другие ключевые объекты инфраструктуры.

О дефиците боеприпасов ранее открыто говорил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, нехватка ракет для систем ПВО стала главной уязвимостью украинской обороны в начале года. В одном из интервью он пояснял, что даже развернутые комплексы зачастую были укомплектованы лишь частично: вместо шести ракет в пусковой оставались две, поскольку боезапас приходилось срочно перераспределять между другими позициями, чтобы прикрыть как можно большую территорию. Иногда, признавал Игнат, отражать следующую атаку было просто нечем.

О той же проблеме не раз заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что ВСУ не всегда могут задействовать даже имеющиеся комплексы ПВО — ракет не хватает как для американских, так и для европейских систем. Новые поставки, по словам президента, ему приходится буквально «выбивать» у партнеров в Европе и США. При этом 16 января Зеленский сообщил о получении очередного пакета ракет для ПВО, а в конце месяца договорился с Вашингтоном о поставках PAC-3 для Patriot.

В начале февраля заместитель главы офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса, рассказал, что при отражении «последнего большого удара» было израсходовано 25 ракет PAC-3. Это почти половина месячного объема производства таких ракет в США, который составляет около 55 единиц. После этого Зеленский резко раскритиковал работу Воздушных сил, обсудил ситуацию с командующим Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым и анонсировал кадровые перестановки.

С начала года Россия сосредоточила удары на энергетической инфраструктуре Украины. Только в январе было зафиксировано 217 атак, приведших к масштабным отключениям электричества, тепла и воды в Киев, Харьков, Одесса и других крупных городах. В конце месяца президент США Дональд Трамп заявил о достижении «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. Однако уже 2 февраля российская армия возобновила удары, а в ночь на 3 февраля нанесла самую массированную атаку с начала года: по данным Воздушных сил ВСУ, по объектам на территории страны было выпущено 450 беспилотников и 71 ракета.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Важно

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Важно

Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать