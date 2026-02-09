В ходе массированных ударов России выявился дефицит ракет Patriot у Украины: FT

О дефиците боеприпасов ранее открыто говорил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, нехватка ракет для систем ПВО стала главной уязвимостью украинской обороны в начале года. В одном из интервью он пояснял, что даже развернутые комплексы зачастую были укомплектованы лишь частично: вместо шести ракет в пусковой оставались две, поскольку боезапас приходилось срочно перераспределять между другими позициями, чтобы прикрыть как можно большую территорию. Иногда, признавал Игнат, отражать следующую атаку было просто нечем.

О той же проблеме не раз заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что ВСУ не всегда могут задействовать даже имеющиеся комплексы ПВО — ракет не хватает как для американских, так и для европейских систем. Новые поставки, по словам президента, ему приходится буквально «выбивать» у партнеров в Европе и США. При этом 16 января Зеленский сообщил о получении очередного пакета ракет для ПВО, а в конце месяца договорился с Вашингтоном о поставках PAC-3 для Patriot.

В начале февраля заместитель главы офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса, рассказал, что при отражении «последнего большого удара» было израсходовано 25 ракет PAC-3. Это почти половина месячного объема производства таких ракет в США, который составляет около 55 единиц. После этого Зеленский резко раскритиковал работу Воздушных сил, обсудил ситуацию с командующим Анатолием Кривоножко и министром обороны Михаилом Федоровым и анонсировал кадровые перестановки.

С начала года Россия сосредоточила удары на энергетической инфраструктуре Украины. Только в январе было зафиксировано 217 атак, приведших к масштабным отключениям электричества, тепла и воды в Киев, Харьков, Одесса и других крупных городах. В конце месяца президент США Дональд Трамп заявил о достижении «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. Однако уже 2 февраля российская армия возобновила удары, а в ночь на 3 февраля нанесла самую массированную атаку с начала года: по данным Воздушных сил ВСУ, по объектам на территории страны было выпущено 450 беспилотников и 71 ракета.