Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Поправка в целом звучит так: "Руководитель образовательного учреждения обязан убедиться в соответствии педагога требованиям, установленным частью (51) статьи 48 настоящего закона, а также обеспечить, чтобы педагоги при исполнении служебных обязанностей (в том числе во взаимном общении и в общении с обучающимися) использовали государственный язык, если нормативные акты не предусматривают иное."

"В стране, где около трети жителей говорит на русском языке, такой запрет выглядит не как мера качества образования, а как политика символического давления. "Знай своё место". В очередной раз языковой вопрос из практической плоскости переводится в конфликтную. Где крайними будут директора и которых ещё легче будет травить национально озабоченным гражданам", - считает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Чекушин опубликовал фамилии тех, кто проголосовал за эту поправку. Интересно, что в список тех, кто подобный законопроект поддержал, вошли и либеральные "Прогрессивные", и партия Шлесерса "Латвия на первом месте".

"Отмечу пикантную подробность. Поправка, которую я привёл - голосовалась отдельно. Партия Шлесерса решила не говорить ни "за" ни "против". И вашим, и нашим, так сказать. Но в целом закон поддержали.

Это, конечно же, наглядный пример "решительной" борьбы против провокаций по разделению общества", - пишет Чекушин.

