Погода не позволяет: airBaltic сообщает о массовых задержках рейсов

Авиакомпания ожидает скорого улучшения погодных условий и возобновления вылетов.
Прибывающие рейсы также могут быть задержаны из-за сбоев в расписании вылетающих рейсов.
Пассажиры затронутых рейсов будут проинформированы.
Sasalstošas miglas un ļoti zemas gaisa temperatūras dēļ airBaltic izlidojošie reisi no Rīgas šobrīd kavējas. Lidsabiedrība paredz, ka apstākļi drīzumā uzlabosies un izlidošana varēs atsākties. Arī ielidojošie reisi var kavēties, jo ir traucēta izlidojošo reisu darbība. Ietekmēto… pic.twitter.com/yjvh0Jvn60— airBaltic (@airBaltic) February 9, 2026