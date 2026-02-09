Смотря как сдаёте квартиру: принципиальный момент по НДС

Booking и Airbnb — это иностранные компании (Ирландия, Нидерланды), которые оказывают вам посредническую услугу и берут за это комиссию.

С точки зрения латвийского законодательства, арендодатель получает услугу от иностранного плательщика НДС, и в таких случаях применяется механизм reverse charge — НДС должен уплатить получатель услуги, то есть латвийский арендодатель.

Чтобы не регистрировать всех как обычных плательщиков НДС, с 1 июля 2025 года предусмотрен специальный порядок:

• нужно зарегистрироваться в регистре PVN ТОЛЬКО для получения услуг (pakalpojumu saņemšanai);

• это не полноценная PVN-регистрация;

• потом полученный PVN-номер указать в профиле Booking / Airbnb

• PVN платится только с комиссии платформы, указанной в её счёте;

• ставка — 21%;

• декларация подаётся, как правило, раз в месяц.

Иными словами, государство берёт PVN не потому что вы сдаёте квартиру, а потому, что вы купили посредническую услугу у иностранной компании.