Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО

На странице «Motorsport Latvia» в Facebook размещен эпизод одного из этапов ралли, где видно как пилот не смог удержать машину на трассе и съехал с дороги прямо в том месте, где фанаты ралли устроили небольшой пикник, чтобы посмотреть на соревнования. К счастью, обошлось без жертв и все успели отскочить.

Ралли в этом году выиграл поляк Якуб Матулка со штурманом Дамианом Ситом на машине Škoda Fabia.

Ралли Sarma 2026 было вторым этапом чемпионата Латвии по ралли, чемпионата по историческим раллийным автомобилям и ралли-спринту, а также Кубка Латвии.