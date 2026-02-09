Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что дало Латвии отключение от БРЭЛЛ: считаем

9 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

Год назад, в начале февраля 2025 года произошло историческое событие: страны Балтии отключились от электросети БРЭЛЛ, соединявшей их с Россией и Белоруссией, и присоединились к единой европейской электросети.

Люди немного нервничали, а некоторые поставщики электрооборудования даже заметили увеличение спроса на дизельные генераторы. К счастью, процесс прошел гладко. Однако сам рынок существенно изменился.

Для стабильного функционирования энергетической системы необходимы базовые и балансировочные мощности, а также скоординированное взаимодействие с сетями соседних стран для обеспечения бесперебойного потока электроэнергии.

При дефиците электроэнергии в одной стране наблюдается избыток в другой, и задача операторов системы - сбалансировать эти два фактора. Биржевые цены также динамичны и постоянно меняются, и рынок очень чувствителен ко всем внешним процессам: от цен на энергоносители и запасов газа до аварий на подводных кабелях между странами.

Участники рынка утверждают, что цены на электроэнергию упали, хотя и незначительно.

По данным "Augstsprieguma tīkls", средняя цена на электроэнергию в Латвии в 2025 году составила 85,9 евро/МВтч, что является самой низкой средней ценой на латвийской бирже за последние пять лет.

Компания "Enefit" указывает, что по сравнению с 2024 и 2023 годами цены снизились на 1,2% и 7% соответственно.

Это не связано напрямую с отключением от БРЭЛЛ: импорт и экспорт из России и Белоруссии полностью прекратились уже в 2022 году.

Основными факторами, способствовавшими снижению цен в 2025 году, стали быстрое развитие солнечных и ветропарков и благоприятные погодные условия (летние дожди увеличили производство гидроэлектроэнергии).

Как указали в "Augstsprieguma tīkls", несмотря на увеличение инфраструктурных затрат, связанных с отключением от БРЭЛЛ, регулируемые тарифы на следующие три года удалось сохранить стабильными.

"Для того чтобы цены на электроэнергию в Латвии соответствовали региональным ценам, необходимо увеличить долю конкурентоспособного производства в Латвии и Балтийском регионе в целом", - заявили на предприятии. По мере увеличения количества солнечных и ветровых электростанций биржевые цены периодически опускаются до нуля или даже становятся отрицательными.

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

