Что дало Латвии отключение от БРЭЛЛ: считаем

Люди немного нервничали, а некоторые поставщики электрооборудования даже заметили увеличение спроса на дизельные генераторы. К счастью, процесс прошел гладко. Однако сам рынок существенно изменился.

Для стабильного функционирования энергетической системы необходимы базовые и балансировочные мощности, а также скоординированное взаимодействие с сетями соседних стран для обеспечения бесперебойного потока электроэнергии.

При дефиците электроэнергии в одной стране наблюдается избыток в другой, и задача операторов системы - сбалансировать эти два фактора. Биржевые цены также динамичны и постоянно меняются, и рынок очень чувствителен ко всем внешним процессам: от цен на энергоносители и запасов газа до аварий на подводных кабелях между странами.

Участники рынка утверждают, что цены на электроэнергию упали, хотя и незначительно.

По данным "Augstsprieguma tīkls", средняя цена на электроэнергию в Латвии в 2025 году составила 85,9 евро/МВтч, что является самой низкой средней ценой на латвийской бирже за последние пять лет.

Компания "Enefit" указывает, что по сравнению с 2024 и 2023 годами цены снизились на 1,2% и 7% соответственно.

Это не связано напрямую с отключением от БРЭЛЛ: импорт и экспорт из России и Белоруссии полностью прекратились уже в 2022 году.

Основными факторами, способствовавшими снижению цен в 2025 году, стали быстрое развитие солнечных и ветропарков и благоприятные погодные условия (летние дожди увеличили производство гидроэлектроэнергии).

Как указали в "Augstsprieguma tīkls", несмотря на увеличение инфраструктурных затрат, связанных с отключением от БРЭЛЛ, регулируемые тарифы на следующие три года удалось сохранить стабильными.

"Для того чтобы цены на электроэнергию в Латвии соответствовали региональным ценам, необходимо увеличить долю конкурентоспособного производства в Латвии и Балтийском регионе в целом", - заявили на предприятии. По мере увеличения количества солнечных и ветровых электростанций биржевые цены периодически опускаются до нуля или даже становятся отрицательными.

(Tvnet.lv)