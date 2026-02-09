Учёные нашли новый способ замедлить потерю памяти? Неожиданную роль обнаружили у одного фермента

Учёные обнаружили, что один фермент может играть важную роль в ухудшении памяти при болезни Альцгеймера. Речь идёт о веществе под названием PTP1B, которое уже связывали с обменом веществ и диабетом.

Во время экспериментов выяснилось, что снижение активности этого фермента помогало мозгу лучше очищаться от вредных белковых отложений. Именно такие отложения считаются одним из главных признаков болезни Альцгеймера.

В мозге есть специальные клетки, которые выполняют роль «уборщиков» и удаляют повреждённые структуры. Со временем при болезни они начинают работать хуже и перестают справляться с нагрузкой.

Оказалось, что блокировка фермента может возвращать этим клеткам способность очищать мозг. В результате уменьшается количество белковых скоплений, связанных с ухудшением памяти.

Исследователи считают, что в будущем такой подход могут использовать вместе с уже существующими препаратами. Сейчас для лечения применяются лекарства, которые помогают поддерживать работу мозга на разных стадиях болезни.

По оценкам специалистов, деменцией страдают более 55 миллионов человек во всём мире, а болезнь Альцгеймера составляет большинство случаев. Заболевание развивается постепенно и может годами менять поведение, память и способность мыслить.

Работа над новыми препаратами продолжается. Учёные надеются, что сочетание разных методов позволит замедлить развитие болезни и дольше сохранять качество жизни пациентов.