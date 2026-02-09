Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ИИ всем надоел? Голливуд неожиданно начал терять зрителей из-за технологического бума

Редакция PRESS 9 февраля, 2026 12:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Фильмы про искусственный интеллект ещё недавно считались золотой жилой, но теперь зрители всё чаще переключают канал. Разговоры о технологиях оказались не такими увлекательными, как ожидали студии.

За последний год проекты, где искусственный интеллект стал главной темой, начали показывать более слабые результаты по просмотрам и удержанию аудитории. Особенно это заметно в сериалах и фантастике, где сюжет строится вокруг «восстания машин» или борьбы людей с алгоритмами.

Интересно, что фильмы, где технологии остаются лишь фоном для человеческих историй, смотрят заметно охотнее. Зрители продолжают выбирать драмы, триллеры и фантастику, но без прямого давления темы искусственного интеллекта.

Одновременно растёт число проектов, где технологии используются при создании самого контента. Например, появляются сериалы, где живые актёры работают вместе с изображениями, созданными алгоритмами. Такие форматы пока воспринимаются скорее как эксперимент.

Сами зрители всё чаще говорят, что устали от одинаковых сценариев. Истории о машинах, которые выходят из-под контроля, давно перестали удивлять. При этом интерес к технологиям никуда не исчез — просто публика ждёт более необычных сюжетов и сильных человеческих линий.

Отдельный фактор — перенасыщение информационного пространства. Искусственный интеллект обсуждают в работе, в новостях, в соцсетях и даже в развлечениях. В результате фильмы на ту же тему уже не вызывают прежнего эффекта новизны.

Любопытно, что молодая аудитория относится к технологиям спокойнее, но быстрее теряет интерес, если сюжет строится только вокруг них. В то же время проекты, где технологии показывают как часть повседневной жизни, воспринимаются легче.

Киноиндустрия продолжает активно экспериментировать с новыми форматами и инструментами создания контента. Но реакция зрителей показывает: одного технологического вау-эффекта уже недостаточно.

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем
Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

