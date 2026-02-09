ИИ всем надоел? Голливуд неожиданно начал терять зрителей из-за технологического бума

За последний год проекты, где искусственный интеллект стал главной темой, начали показывать более слабые результаты по просмотрам и удержанию аудитории. Особенно это заметно в сериалах и фантастике, где сюжет строится вокруг «восстания машин» или борьбы людей с алгоритмами.

Интересно, что фильмы, где технологии остаются лишь фоном для человеческих историй, смотрят заметно охотнее. Зрители продолжают выбирать драмы, триллеры и фантастику, но без прямого давления темы искусственного интеллекта.

Одновременно растёт число проектов, где технологии используются при создании самого контента. Например, появляются сериалы, где живые актёры работают вместе с изображениями, созданными алгоритмами. Такие форматы пока воспринимаются скорее как эксперимент.

Сами зрители всё чаще говорят, что устали от одинаковых сценариев. Истории о машинах, которые выходят из-под контроля, давно перестали удивлять. При этом интерес к технологиям никуда не исчез — просто публика ждёт более необычных сюжетов и сильных человеческих линий.

Отдельный фактор — перенасыщение информационного пространства. Искусственный интеллект обсуждают в работе, в новостях, в соцсетях и даже в развлечениях. В результате фильмы на ту же тему уже не вызывают прежнего эффекта новизны.

Любопытно, что молодая аудитория относится к технологиям спокойнее, но быстрее теряет интерес, если сюжет строится только вокруг них. В то же время проекты, где технологии показывают как часть повседневной жизни, воспринимаются легче.

Киноиндустрия продолжает активно экспериментировать с новыми форматами и инструментами создания контента. Но реакция зрителей показывает: одного технологического вау-эффекта уже недостаточно.