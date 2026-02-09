Рижская дума пожертвует 100 000 евро замерзающей Украине

Украине необходимы генераторы, когенерационные установки, системы накопления энергии или аналогичное техническое оборудование. Поэтому самоуправление из средств резервного фонда Рижской думы перечислит фонду Ziedot.lv 100 000 евро с целью поддержки Украины в нынешней чрезвычайной ситуации в энергетике.
Ранее Еврокомиссия объявила, что поставит Украине 447 аварийных генераторов стоимостью 3,7 млн евро. Они предназначены для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критических служб.
С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз направил Украине более 9500 генераторов. Еврокомиссия также выделила более 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь и не менее 3 млрд евро на укрепление энергетической безопасности.