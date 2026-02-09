Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Крупное исследование показало: среди молодёжи 14-20 лет число диагнозов, связанных с психозом, увеличилось примерно на 60% за последние десятилетия. Если раньше фиксировали около 63 случаев на 100 тысяч подростков, сейчас — почти 100.

При этом среди взрослых подобного роста не наблюдается. У людей старше 20 лет показатели остаются стабильными или даже снижаются.

Психоз — состояние, при котором человек может видеть или слышать то, чего нет, теряет связь с реальностью и сталкивается с бредовыми идеями. Такие нарушения часто сопровождают человека долгие годы.

Интересно, что симптомы стали появляться раньше. Средний возраст постановки диагноза снизился примерно с 25 до 23 лет. У людей, родившихся в начале 2000-х, риск столкнуться с расстройством оказался более чем в два раза выше, чем у поколения конца 1970-х.

Одно из объяснений — улучшение диагностики. Сейчас подобные состояния выявляют быстрее и чаще благодаря специализированным программам ранней помощи.

Но это не даёт полного ответа. Рост числа диагнозов сохраняется даже с учётом расширения медицинской помощи.

Среди возможных факторов называют изменение образа жизни, высокий уровень хронического стресса, загрязнение воздуха и увеличение возраста родителей при рождении детей. Также обсуждается влияние современных форм каннабиса, содержание активных веществ в котором значительно выросло по сравнению с прошлым.

Отдельно отмечается ещё один неожиданный фактор: благодаря развитию медицины сегодня выживает больше младенцев с уязвимым здоровьем, что может менять общую картину статистики в будущем.

Пока исследователи продолжают искать точные причины, тенденция остаётся устойчивой — новые поколения сталкиваются с подобными нарушениями заметно раньше, чем предыдущие.