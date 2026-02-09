Скандал: строительный магазин уволил кошку-сотрудницу — покупатели требуют вернуть её на работу

Кошка по кличке Mama Cat спокойно гуляла по торговому залу магазина сети Lowe’s в городе Гадсден. Покупатели приходили её погладить, сотрудники считали её частью команды, а сама она получила шуточные должности — «контроль качества» и «борьба с вредителями». Для полного образа у неё даже была фирменная бандана с логотипом магазина.

Но идиллия закончилась внезапно. Центральный офис сети распорядился убрать кошку из магазина. Официально сообщили, что на неё поступали жалобы покупателей. Какие именно — не уточняется.

Решение вызвало бурную реакцию. Посетители магазина, сотрудники и защитники животных начали массово требовать вернуть хвостатую сотрудницу. В интернете появилась петиция, которая быстро набрала тысячи подписей.

История вышла далеко за пределы магазина. В ситуацию вмешался мэр города, который даже объявил отдельный день в честь знаменитой кошки. В соцсетях его решение вызвало волну эмоций — пользователи признаются, что история тронула их до слёз.

Пока бывшая «работница» живёт у одной из сотрудниц магазина. Вернётся ли она обратно в торговый зал, остаётся неизвестным.