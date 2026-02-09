Вы спите 8 часов, но всё равно устали? Учёные нашли скрытую причину массового недосыпа

Оказывается, сон может выглядеть нормальным по времени, но оставаться поверхностным. Во время ночного отдыха мозг должен проходить несколько фаз восстановления. Если они постоянно прерываются, человек просыпается разбитым, хотя провёл в кровати достаточно времени.

Одной из причин считаются микро-пробуждения. Человек их не запоминает, но мозг в такие моменты фактически выходит из глубокой фазы сна. Иногда такие короткие пробуждения происходят десятки раз за ночь.

Серьёзное влияние оказывают экраны смартфонов и планшетов. Свет от гаджетов мешает выработке гормона сна мелатонина. В результате мозг может «думать», что ночь ещё не наступила, даже если человек уже лежит в постели.

Есть и другой эффект — организм может привыкать к хронической усталости. Со временем человек начинает воспринимать постоянное недосыпание как норму и перестаёт замечать, насколько снизилась концентрация, память и уровень энергии.

Дополнительную роль играет стресс. При повышенном уровне напряжения организм продолжает оставаться в режиме готовности даже ночью. Это мешает переходу в глубокие восстановительные стадии сна.

Иногда признаком скрытого недосыпа становятся не только усталость, но и резкие перепады настроения, тяга к сладкому или сложности с концентрацией внимания.

При этом многие даже не подозревают, что проблема может скрываться не в количестве сна, а в его качестве. Ночные пробуждения, свет гаджетов и постоянный стресс способны незаметно менять работу мозга и гормонов.