Выпущено предупреждение о парацетамоле: СМИ

9 февраля, 2026

Самое популярное в мире обезболивающее, парацетамол, может влиять не только на физическое самочувствие, но и на поведение. Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что этот препарат снижает порог страха и делает людей более склонными к рискованному поведению. Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале «Социальная когнитивная и аффективная нейронаука», пишет nra.lv.

Поскольку парацетамол содержится в сотнях безрецептурных лекарств, его скрытое воздействие на психику представляет большой интерес для нейробиологов. По словам Болдуина Уэя, препарат, по-видимому, подавляет негативные эмоции, которые обычно возникают, когда мы предвкушаем опасность.

«Люди просто меньше боятся, когда думают о риске», — объяснил исследователь.

Гипотеза была проверена в серии экспериментов с участием более 500 студентов. Одна группа получала стандартную максимальную дозу в 1000 мг, а другая — плацебо. В основном тесте добровольцы надували виртуальный воздушный шар на компьютере: чем больше шар, тем больше денежное вознаграждение, но если шар лопался, участник терял все. Группа, принимавшая препарат, вела себя значительно агрессивнее: они надували шары до больших размеров, и чаще всего они лопались.

Дополнительные опросы подтвердили эту тенденцию. Участники оценивали риски в гипотетических ситуациях, начиная от прыжков с парашютом и заканчивая опасным вождением автомобиля.

Авторы исследования предостерегают от чрезмерного преувеличения результатов: наблюдаемые изменения не превращают людей в совершенно бесстрашных существ. Однако это исследование дополняет общую картину того, как парацетамол «подавляет» не только боль, но и сложные эмоциональные реакции, включая тревогу и даже эмпатию.

Механизм прост: люди становятся менее осторожными не из-за просчетов, а потому что перестают испытывать страх на эмоциональном уровне.

Несмотря на это, ВОЗ по-прежнему включает парацетамол в список основных лекарственных средств. Ученые подчеркивают, что необходимо изучить социальные последствия этого явления, поскольку миллионы людей ежедневно принимают этот препарат за рулем или при принятии важных решений.

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Какая жуть! На ралли Sarma 2026 машину понесло на зрителей. ВИДЕО
Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

