Выпущено предупреждение о парацетамоле: СМИ

Поскольку парацетамол содержится в сотнях безрецептурных лекарств, его скрытое воздействие на психику представляет большой интерес для нейробиологов. По словам Болдуина Уэя, препарат, по-видимому, подавляет негативные эмоции, которые обычно возникают, когда мы предвкушаем опасность.

«Люди просто меньше боятся, когда думают о риске», — объяснил исследователь.

Гипотеза была проверена в серии экспериментов с участием более 500 студентов. Одна группа получала стандартную максимальную дозу в 1000 мг, а другая — плацебо. В основном тесте добровольцы надували виртуальный воздушный шар на компьютере: чем больше шар, тем больше денежное вознаграждение, но если шар лопался, участник терял все. Группа, принимавшая препарат, вела себя значительно агрессивнее: они надували шары до больших размеров, и чаще всего они лопались.

Дополнительные опросы подтвердили эту тенденцию. Участники оценивали риски в гипотетических ситуациях, начиная от прыжков с парашютом и заканчивая опасным вождением автомобиля.

Авторы исследования предостерегают от чрезмерного преувеличения результатов: наблюдаемые изменения не превращают людей в совершенно бесстрашных существ. Однако это исследование дополняет общую картину того, как парацетамол «подавляет» не только боль, но и сложные эмоциональные реакции, включая тревогу и даже эмпатию.

Механизм прост: люди становятся менее осторожными не из-за просчетов, а потому что перестают испытывать страх на эмоциональном уровне.

Несмотря на это, ВОЗ по-прежнему включает парацетамол в список основных лекарственных средств. Ученые подчеркивают, что необходимо изучить социальные последствия этого явления, поскольку миллионы людей ежедневно принимают этот препарат за рулем или при принятии важных решений.