Фигуры у девочек хорошие, но лица странные: латвийский след в деле Эпштейна

В недавно обнародованных материалах в латвийском контексте ключевая роль принадлежит одному из ведущих модельных агентств страны — Natalie. Чтобы проследить историю, нужно вернуться в ноябрь 2009 года, когда контакты в латвийских модельных агентствах для Эпштейна налаживал Даниэль Сиад.

Поездка Сандры в Майами

29 ноября 2009 года Сиад писал Эпштейну: «У меня был отличный кастинг, который организовал мой старый друг — владелец Nathalie Model Management в Риге. Его зовут Эрик. Я не видел его 10 лет, так что было очень приятно встретиться снова».

Сиад писал о руководителе модельного агентства Natalie Эрике Мейсансе, который сейчас не помнит Сиада как старого друга. В тот период велось несколько параллельных переписок, в которых обсуждалась возможная поездка латвийской девушки по имени Сандра в Майами. Эпштейн хотел, чтобы она была в Майами с 16 по 18 декабря. Этот эпизод особенно важен, поскольку это единственный случай, где четко видно, как именно организовывалась поездка девушки из латвийского модельного агентства к Эпштейну...

Организация поездки Сандры шла в спешке.

«Насчет Сандры: у нас мало времени, чтобы все организовать. Для получения разрешения на въезд в США ей нужно заполнить специальную анкету. Думаю, там будут вопросы: зачем она едет в США, где будет жить, кто там ее друзья или кто о ней позаботится. Пожалуйста, пришли ответы на эти вопросы и, возможно, более подробную информацию», — писал Мейсанс Сиаду 11 декабря 2009 года.

Красные флаги

Это письмо Мейсанса высвечивает четыре тревожных сигнала. Во-первых, речь идет о поездке, а не о рабочей командировке. Во-вторых, поездка девушки в США организуется в спешке, но руководитель модельного агентства не понимает, что она там будет делать. В-третьих, Мейсанса в этом письме интересует не то, чем девушка будет заниматься в Майами, а то, как сформулировать причину поездки в анкете. Наконец, Мейсанс обсуждает поездку девушки в США с человеком, не имеющим официального отношения к модельному агентству.

Руководитель агентства Natalie сейчас не помнит, кто такая Сандра, но уверен, что в США она не поехала. В целом, по его словам, зарубежные поездки обычно организуются иначе...

Несовершеннолетние в «скромных» купальниках

В то время несовершеннолетним девушкам разрешалось ходить по подиуму в купальниках именно потому, что это были купальники, а не белье. Такой порядок устанавливали правила участия детей в мероприятиях, связанных с демонстрацией внешности. Привлекать детей к мероприятиям, связанным с демонстрацией нижнего белья, было нельзя, но о купальниках в правилах ничего не говорилось.

В опубликованных материалах дела Эпштейна есть и кастинговое видео, снятое в помещении агентства Natalie. На нем — 15-летняя девушка в скромном купальнике.

...После участия в конкурсе 2011 года предложение поехать работать в агентство в Майами получила и актриса Лелде Дреймане, которая когда-то училась в модельной школе Мейсанса. «У меня не было никакой информации о том, кто такой Эпштейн или что-то подобное. Я жила с той информацией, которая у меня была. В то время предложение работать в Майами — это нормальная практика», — рассказывает Дреймане, которая в итоге решила не ехать в США.

...Агентство Natalie — не единственное в латвийской модельной индустрии, которое фигурирует в опубликованных файлах Эпштейна. Через своих подручных Эпштейн искал жертв и в латвийском модельном агентстве 2B Models. «Завтра схожу в агентство 2B в Риге, если хочешь. Похожу там — там маленькие девочки, у них хорошие фигуры, но лица странные и они не слишком высокие», — такое сообщение Эпштейн получил 3 января 2010 года. Отправитель не указан, но, судя по всему, это Сиад.

Бывший владелец этого агентства Агрис Блаубукс от интервью отказался. «Ни я лично, ни компания 2B Models не были связаны с подобной деятельностью. Работа компании всегда была направлена исключительно на представительство моделей и их позиционирование в международных агентствах, в четко очерченных профессиональных рамках», — сообщил Блаубукс в письменном ответе.

Планируют регулирование отрасли, но отрасль уже изменилась

Сейчас латвийские чиновники один за другим заявляют о необходимости оценить, не сохраняются ли для детей такие же риски сегодня. Обсуждаются изменения в регулировании модельной индустрии, однако сама отрасль тоже изменилась. У брендов теперь другие способы продвижения — через инфлюенсеров, к которым можно обращаться напрямую. «Девушкам пишут в инстаграм. Теперь нужно сделать регулирование, чтобы несовершеннолетние не могли быть в инстаграме», — говорит бывший руководитель модельного агентства Vacatio Иева Липиня.