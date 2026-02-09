Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 9. Февраля Завтра: Apolonija, Simona
Доступность

Просто «ходим по кругу»: глава Госполиции о расследовании «дела Эпштейна»

© LETA 9 февраля, 2026 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственная полиция в связи с обнародованными материалами дела осужденного в США сексуального преступника Джеффри Эпштейна готовит запросы о правовой помощи в США, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Госполиции Армандс Рукс.

Полиция надеется получить более подробную информацию о случившемся, чтобы иметь возможность работать с конкретными фактами, потому что в противном случае она просто "ходит по кругу", сказал Рукс. Он призвал людей и организации, располагающие конкретной фактической информацией о причастности граждан Латвии к делу Эпштейна, обращаться в полицию, которая гарантирует конфиденциальность и анонимность.

Рукс признал, что расследование дела Эпштейна в Латвии будет непростым - это не рутинное дело, поскольку предстоит расследовать события, происходившие около 20 лет назад. Не секрет, что в то время Рига была известна как столица секс-туризма и проституток можно было увидеть на улицах по ночам, но с тех пор многое изменилось в лучшую сторону, хотя многое и переместилось в интернет-среду, сказал начальник полиции.

Он выразил недоумение, почему Латвия не получала запросов о правовой помощи и сотрудничестве от властей США в то время, когда могли происходить события, описанные в файлах Эпштейна.

Как заявил генеральный прокурор Арминс Мейстерс Латвийскому радио, первоначальное общение с правоохранительными органами США позволяет предположить, что такое сотрудничество возможно, поскольку американская сторона продемонстрировала свою готовность к сотрудничеству.

"Этот канал правовой помощи или сотрудничества в таких случаях работает достаточно быстро", - сказал он, допустив, что Латвия может получить запрошенную информацию в течение двух-трех месяцев.

В то же время полиция продолжит анализировать информацию, находящуюся в открытом доступе, сказал он.

Мейстерс сообщил, что в этот процесс вовлечены три прокурора, в том числе один, чьи профессиональные обязанности связаны с международным сотрудничеством, и другой, имеющий опыт борьбы с торговлей людьми.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс в связи с обнародованными в конце января файлами Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одно предполагаемых мест вербовки несовершеннолетних девушек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили
Важно

«Русский — язык низших слоёв»: Латковскис отговаривает латышей говорить по-русски. Ему ответили (1)

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача
Важно

Чистка без исключений: из Гайльэзерса «попросили» и спасавшего Навального врача (1)

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге
Важно

Знала, что будет плохо, но такой катастрофы не предвидела: депутат от Нацобъединения о Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оксимирон заочно арестован за нарушение статуса «иноагента»

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Смольнинский районный суд Санкт‑Петербурга вынес решение о заочном аресте Мирона Федорова, известного под псевдонимом Оксимирон (Охххymiron) по делу об уклонении от выполнения обязанностей, возложенных на него как на "иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс‑службы городских судов Дарья Лебедева.

Читать
Загрузка

Пугающая статистика: подросткам всё чаще ставят тяжёлые психические диагнозы — что происходит

Наука 14:34

Наука 0 комментариев

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Количество подростков с психотическими расстройствами заметно растёт, и цифры заставляют задуматься.

Читать

«Скажите честно, Латвия вообще нам принадлежит?»: Бриедис о наболевшем

Важно 14:30

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Депутат Рижской думы Майрис Бриедис на платформе «X» начал оживлённую дискуссию о плате за въезд в Юрмалу.

Читать

Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

Новости Латвии 14:27

Новости Латвии 0 комментариев

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

-Последний год многие люди в возрасте 25-30 лет сталкиваются с неожиданным лишением латвийского гражданства, пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке

Читать

Прокуратура, скорее всего, обратится в суд: Мейстерс о деле партии «Стабильности!»

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

По делу партии «Стабильности!» прокуратура, скорее всего, обратится в суд, заявил в интервью Латвийскому радио генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Читать

Политика символического давления: Чекушин о поправке к закону об образовании

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

В прошлый четверг в Сейме состоялось голосование за изменения в законе об образовании. Одно из принятых изменений возложит на директоров школ ответственность за контроль над учителями, чтобы те разговаривали друг с другом и с учениками только на госязыке даже вне учебного времени, то есть на переменах и, например, экскурсиях.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 5 российским пропагандистским сайтам: список

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл доступ еще к пяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду, говорится в сообщении официального издания "Latvijas vēstnesis".

Читать