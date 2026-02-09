Молодёжь, у кого 2 гражданства? Как сохранить латвийское: Елизавета Кривцова

-Речь идёт о тех, кто будучи ребёнком получил второе гражданство России, Белоруссии или Украины от одного из своих родителей. Это одно из исключений, когда допускается двойное гражданство.

Однако это исключение действует только до 25 лет. Если после 25 лет человек не отказался от второго гражданства, то ему аннулируют латвийское. Молодые люди, неопытны и часто не знают о суровости латвийского закона.

Последний год УДГМ активно занялось процессом лишения гражданства. Письмо о лишении посылают простым письмом на декларированное место жительства. И дальше начинается гонка - вовремя получить письмо, вовремя обжаловать, максимально быстро выйти из второго гражданства.

Далеко не все успевают это сделать. Выход из второго гражданства сейчас занимает около года и больше. В результате Латвия теряет своих молодых граждан.

Возможно, история земессарга Никиты заставить пересмотреть хотя бы практику применения. Надеяться на изменение закона сейчас не приходится.