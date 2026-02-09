Всего 444 протокола о нарушениях ПДД: что мы наездили за одно воскресенье?

Оформлено 444 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 176 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии заведено два административных и пять уголовных дел. Одно уголовное дело возбуждено за предполагаемое вождение под воздействием наркотиков.